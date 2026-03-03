La Patch 1.1.0.0 di The Outer Worlds 2 risolve molti problemi

L'Earth Directorate ha annunciato ai cittadini di Arcadia il lancio della Patch 1.1.0.0 di The Outer Worlds 2 , un grosso aggiornamento che introduce nuove funzionalità, migliorie alla qualità della vita e corregge bug e problemi segnalati dalla comunità, con tanto di ringraziamenti dal team di sviluppo per la partecipazione mostrata. Molte delle modifiche apportate dall'aggiornamento nascono proprio dai feedback degli utenti .

Tante novità

Tra le novità principali spicca la possibilità di far avanzare l'ora del giorno, da 1 a 24 ore, direttamente dal menu di pausa, purché non si sia in combattimento. Sono state aggiunte nuove animazioni per le uccisioni furtive in prima e terza persona per diverse armi da mischia, oltre alla possibilità di riassegnare i comandi del gamepad su console e PC. Per chi gioca da tastiera è stato introdotto anche un comando dedicato per alternare camminata e corsa.

L'aggiornamento interviene anche in modo massiccio su crash e blocchi vari: risolti arresti anomali rari in varie aree, problemi durante l'accesso alla nave del giocatore, bug che potevano bloccare missioni o impedire l'apertura di porte, e situazioni di "soft lock" nei dialoghi o usando delle abilità specifiche. Molte missioni sono state sistemate per evitare che si interrompessero o che presentassero situazioni irreversibili, in alcuni casi anche con effetto retroattivo.

Come detto, grande attenzione è stata dedicata alle segnalazioni della community: freeze in determinate zone, missioni impossibili da completare in casi particolari, interazioni incoerenti con NPC o oggetti, trofei che non si sbloccavano correttamente e problemi legati ai salvataggi sono stati tutti sistemati. Sono stati corretti anche numerosi bug relativi alla narrazione e ai dialoghi.

Sul fronte combattimento e sistemi vari, l'IA è stata rifinita, così come il bilanciamento di perk, effetti di stato, danni furtivi e abilità dei compagni. Sono stati risolti problemi con animazioni, teletrasporti improvvisi, bersagli non selezionabili e interazioni errate con oggetti o gadget.

Infine, l'aggiornamento include un'enorme quantità di migliorie tecniche: ottimizzazioni grafiche, correzioni di collisioni e compenetrazioni, sistemazione di texture, miglioramenti all'illuminazione, animazioni più fluide, interfaccia più chiara e coerente, oltre a fix audio per effetti sonori, musiche e dialoghi.