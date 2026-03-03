La Patch 1.1.0.0 di The Outer Worlds 2 risolve molti problemi

L'Earth Directorate ha annunciato ai cittadini di Arcadia il lancio della Patch 1.1.0.0 di The Outer Worlds 2, un grosso aggiornamento che introduce nuove funzionalità, migliorie alla qualità della vita e corregge bug e problemi segnalati dalla comunità, con tanto di ringraziamenti dal team di sviluppo per la partecipazione mostrata. Molte delle modifiche apportate dall'aggiornamento nascono proprio dai feedback degli utenti.
Tante novità
Tra le novità principali spicca la possibilità di far avanzare l'ora del giorno, da 1 a 24 ore, direttamente dal menu di pausa, purché non si sia in combattimento. Sono state aggiunte nuove animazioni per le uccisioni furtive in prima e terza persona per diverse armi da mischia, oltre alla possibilità di riassegnare i comandi del gamepad su console e PC. Per chi gioca da tastiera è stato introdotto anche un comando dedicato per alternare camminata e corsa.
L'aggiornamento interviene anche in modo massiccio su crash e blocchi vari: risolti arresti anomali rari in varie aree, problemi durante l'accesso alla nave del giocatore, bug che potevano bloccare missioni o impedire l'apertura di porte, e situazioni di "soft lock" nei dialoghi o usando delle abilità specifiche. Molte missioni sono state sistemate per evitare che si interrompessero o che presentassero situazioni irreversibili, in alcuni casi anche con effetto retroattivo.
Come detto, grande attenzione è stata dedicata alle segnalazioni della community: freeze in determinate zone, missioni impossibili da completare in casi particolari, interazioni incoerenti con NPC o oggetti, trofei che non si sbloccavano correttamente e problemi legati ai salvataggi sono stati tutti sistemati. Sono stati corretti anche numerosi bug relativi alla narrazione e ai dialoghi.
Sul fronte combattimento e sistemi vari, l'IA è stata rifinita, così come il bilanciamento di perk, effetti di stato, danni furtivi e abilità dei compagni. Sono stati risolti problemi con animazioni, teletrasporti improvvisi, bersagli non selezionabili e interazioni errate con oggetti o gadget.
Infine, l'aggiornamento include un'enorme quantità di migliorie tecniche: ottimizzazioni grafiche, correzioni di collisioni e compenetrazioni, sistemazione di texture, miglioramenti all'illuminazione, animazioni più fluide, interfaccia più chiara e coerente, oltre a fix audio per effetti sonori, musiche e dialoghi.