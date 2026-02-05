The Outer Worlds 2 potrebbe aver venduto meno della metà delle copie del primo, nello stesso tempo

A dirlo è stato il consulente Daniel Camilo, che di suo non dà il dato come certo, ma come stimato . Inoltre, non sono note le informazioni o le fonti su cui si basa, anche se i suoi contatti all'interno dell'industria sono noti, visto anche il lavoro che fa e per le sue collaborazioni con gamesindustry.biz.

The Outer Worlds 2 non ha venduto bene. A dirlo è stato Obsidian stessa , quindi non è una novità. Ma a quanto ammonta l'insuccesso? Alla metà delle copie di The Outer Worlds in un lasso di tempo comparabile. Si parla di meno di un milione di copie dopo circa tre mesi dal lancio, su tutte le piattaforme, lì dove il primo aveva venduto circa 2 milioni di copie nello stesso periodo.

Così poco?

In un post successivo, Camilo ha chiarito che le sue affermazioni non riguardavano il Game Pass e che si riferiva esclusivamente alle unità vendute. "Sì, so che il gioco ha raggiunto oltre 1 milione di giocatori poco dopo il lancio. Sì, so che è disponibile su Game Pass. Sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili e di quanto ho saputo personalmente, presumo che il gioco non abbia ancora venduto 1 milione di copie."

Quali potrebbero essere le cause del flop di The Outer Worlds 2, considerabile tale soprattutto alla luce di quanto dichiarato da Obsidian? Non sicuramente la qualità, visto che in tanti hanno parlato di un titolo migliore dell'originale da ogni punto di vista. Una delle ipotesi più accreditate riguarda il prezzo di 79,99 euro, ridotto a 69,99 euro dopo le polemiche, più alto di quello del primo capitolo, che al lancio costava 59,99 euro.

Che le polemiche abbiano allontanato più di qualcuno? Possibile. C'è da dire che non è noto il numero di giocatori che lo hanno provato passando dal Game Pass, anche se va detto che se Obsidian fosse stata soddisfatta della cifra, lo avrebbe detto.