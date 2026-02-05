Code Vein 2 fa ribollire il sangue ai giapponesi e batte Mario Kart World nella Top 10 di vendite

Famitsu ha pubblicato le vendite stimate dei giochi e delle console in formato fisico per il mercato giapponese, per i sette giorni compresi tra il 26 gennaio e il primo di febbraio .

Le classifiche dei giochi e delle console più venduti

Ecco la Top 10 dei videogiochi più venduti in Giappone nell'ultima settimana:

[PS5] Code Vein II (Bandai Namco 01/30/26) - 14.452 (Nuovo) [SW2] Mario Kart World (Nintendo. 06/05/25) - 12.445 (2.805.146) [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo. 01/15/26) - 9.941 (52.918) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 03/20/20) - 9.042 (8.362.221) [NSW] Leggende Pokémon: Z-A (The Pokemon Company. 10/16/25) - 6.744 (1.601.782) [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Nintendo Switch 2 Edition (Konami. 11/13/25) - 6.203 (262.314) [SW2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokemon Company. 10/16/25) - 5.875 (1.078.445) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo. 11/20/25) - 5.324 (491.424) [SW2] Final Fantasy VII Remake Intergrade (Square Enix. 01/22/26) - 5.289 (28.717) [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami. 11/13/25) - 5.243 (313.300)

Come possiamo vedere, Code Vein II è partito bene, subito in prima posizione, sebbene sia conseguenza anche del fatto che le vendite di Mario Kart World nelle ultime settimane sono calate (aveva piazzato oltre 92.000 unità in due settimane tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, per intenderci). Ciò detto, l'opera di Bandai Namco è stata in grado di mettere in prima posizione un gioco di PS5, risultato tutt'altro che scontato.

Ecco invece la lista delle console più vendute nello stesso periodo di riferimento:

Switch 2 - 69.586 (4.307.086)

PlayStation 5 Digital Edition - 5.803 (1.172.069)

Switch OLED Model - 4.526 (9.431.437)

Switch Lite - 4.462 (6.848.650)

PlayStation 5 - 3.575 (5.884.066)

Switch - 1.690 (20.237.843)

PlayStation 5 Pro - 1.571 (319.526)

Xbox Series X Digital Edition - 389 (26.110)

Xbox Series S - 119 (340.676)

Xbox Series X - 17 (323.943)

PlayStation 4 - 13 (7.930.217)

Ancora una volta Xbox Series X non ha successo (PS4 le è subito dietro), ma perlomeno la versione digitale sembra attirare un minimo di attenzione, sebbene chiaramente siano numeri irrilevanti rispetto a Sony e soprattutto a Nintendo.

