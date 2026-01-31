Cosa giocherete questo weekend? Code Vein 2, Cairn, Highguard o altro?

Possiamo comunque prendere in considerazione anche i nuovi arrivi di questa settimana, perché ci sono nomi che hanno fatto anche piuttosto discutere di questi tempi, in un modo o nell'altro.

Ci sono state uscite interessanti in questi giorni, anche se probabilmente nulla che possa propriamente scuotere l'intero panorama videoludico, con molti giocatori che probabilmente sono ancora alle prese con i titoli dell'anno appena concluso.

Siamo giunti alla fine di gennaio e qualcosa comincia a muoversi sul fronte del mercato videoludico. Dopo la fisiologica pausa di inizio anno, ci prepariamo all'avvio di un'annata che si prospetta davvero promettente, ma a parte tutto resta valida la domanda fondamentale anche in questo fine settimana: cosa giocherete questo weekend?

I nuovi giochi di questa settimana

Partiamo da Highguard, per esempio: si tratta del nuovo sparatutto multiplayer PvP di cui si è parlato abbastanza in quanto ha rappresentato il gioco di chiusura dei The Game Awards 2025 con una scelta che ha sorpreso tutti, considerando che del titolo non si sapeva nulla.

Questo l'ha posto subito sotto i riflettori e la cosa può aver rappresentato un'arma a doppio taglio, perché oltre all'interesse ha attirato anche critiche da parte di stampa e pubblico, forse anche al di là dei suoi effettivi demeriti.

In ogni caso, essendo un gioco multiplayer e oltretutto free-to-play dovrebbe godere in questo periodo di una certa attività online: si tratta di combattere nei panni dei Guardiani all'interno di ampie arene caratterizzate da ambientazioni che mischiano elementi fantasy con la fantascienza, utilizzando cavalcature varie e poteri speciali.

Altro titolo noto arrivato di recente è Code Vein 2, probabilmente quello di maggior rilievo tra le uscite di questi giorni, visto il seguito che il primo capitolo si era costruito in precedenza.

Sebbene ovviamente abbia perso un po' la spinta innovativa del precedente, che proponeva un mondo piuttosto particolare e affascinante, Code Vein 2 resta comunque un gioco interessante sotto molti aspetti, come potete vedere anche nella nostra recensione dedicata.

Infine, tra le altre uscite della settimana merita un posto speciale anche Cairn, che sebbene sia forse meno noto di altri è emerso probabilmente come titolo di maggior valore tra le novità di questi giorni.

Come spiegato nella nostra recensione di Cairn, il gioco riesce a mischiare la simulazione di scalata con elementi survival, costruendo un gameplay molto particolare che ha comunque a che fare con alcune dinamiche reali dell'arrampicata su roccia, in una soluzione davvero unica.

Oltre a questi ci sono poi un'infinità di titoli all'interno del backlog di ognuno di noi, dunque le scelte non mancano di certo. Cosa giocherete dunque in questo fine settimana?