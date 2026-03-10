Resident Evil Requiem rimuove il ray tracing su PS5 Pro, in un update definito come "downgrade"

Resident Evil Requiem su PS5 Pro presentava alcuni aspetti problematici sul fronte della grafica, tanto da spingere Capcom a intervenire con un aggiornamento che, a quanto pare, ha rimosso il ray tracing, almeno in alcune sezioni.
La soluzione è stata definita una sorta di "downgrade" dagli esperti di Digital Foundry, all'interno di un video pubblicato per i sostenitori del Patreon legato alla redazione, poiché effettivamente rimuove una soluzione tecnica avanzata per sostituirla con un sistema di illuminazione tradizionale ma meno problematico.
L'aggiornamento è stato introdotto la settimana scorsa, dunque è già disponibile, ma la sua analisi è emersa solo successivamente, e il risultato sembra essere un compromesso legato alla rimozione del ray tracing.
Un passo indietro sul fronte dell'illuminazione
Resident Evil Requiem è stato lodato su PS5 Pro soprattutto per l'utilizzo della nuova versione di PSSR, che ottiene risultati notevoli in termini di upscale della risoluzione attraverso intelligenza artificiale.
Altro discorso, tuttavia, è la gestione del ray tracing: questo era presente sulla console avanzata di Sony attraverso RTGI, ovvero illuminazione globale via ray tracing, e portava a risultati convincenti in alcuni frangenti, ma in altri causava glitch e artefatti grafici.
In base a quanto riferito da John Linneman di Digital Foundry, molti problemi erano legati all'utilizzo di un denoiser per ridurre gli artefatti grafici e rendere meno granulosa l'immagine in alcuni momenti di Resident Evil Requiem, ma con risultati decisamente scarsi, visibili soprattutto nelle parti con Leon a Raccoon City.
Secondo Linneman, la soluzione non sarebbe adatta a scenari open world e avrebbe spinto Capcom a intervenire, di fatto rimuovendo il ray tracing, con tutti gli elementi positivo che questo comunque portava in termini di illuminazione, ombre e riflessi.
A questo punto attendiamo eventuali sviluppi sulla questione con possibili correzioni ulteriori, anche perché non è chiaro se il problema del "rumore" applicato all'immagine sia diffuso anche su PC, dove invece sembrano non esserci problemi nel caso si abbia l'attrezzatura giusta per utilizzare il path tracing completo.