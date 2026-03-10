Resident Evil Requiem rimuove il ray tracing su PS5 Pro, in un update definito come "downgrade"

L'aggiornamento è stato introdotto la settimana scorsa, dunque è già disponibile, ma la sua analisi è emersa solo successivamente, e il risultato sembra essere un compromesso legato alla rimozione del ray tracing.

Un passo indietro sul fronte dell'illuminazione

Resident Evil Requiem è stato lodato su PS5 Pro soprattutto per l'utilizzo della nuova versione di PSSR, che ottiene risultati notevoli in termini di upscale della risoluzione attraverso intelligenza artificiale.

Altro discorso, tuttavia, è la gestione del ray tracing: questo era presente sulla console avanzata di Sony attraverso RTGI, ovvero illuminazione globale via ray tracing, e portava a risultati convincenti in alcuni frangenti, ma in altri causava glitch e artefatti grafici.

In base a quanto riferito da John Linneman di Digital Foundry, molti problemi erano legati all'utilizzo di un denoiser per ridurre gli artefatti grafici e rendere meno granulosa l'immagine in alcuni momenti di Resident Evil Requiem, ma con risultati decisamente scarsi, visibili soprattutto nelle parti con Leon a Raccoon City.

Secondo Linneman, la soluzione non sarebbe adatta a scenari open world e avrebbe spinto Capcom a intervenire, di fatto rimuovendo il ray tracing, con tutti gli elementi positivo che questo comunque portava in termini di illuminazione, ombre e riflessi.

A questo punto attendiamo eventuali sviluppi sulla questione con possibili correzioni ulteriori, anche perché non è chiaro se il problema del "rumore" applicato all'immagine sia diffuso anche su PC, dove invece sembrano non esserci problemi nel caso si abbia l'attrezzatura giusta per utilizzare il path tracing completo.