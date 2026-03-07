Resident Evil Requiem su PC promosso da Digital Foundry, ma con qualche riserva

Digital Foundry ha pubblicato una nuova analisi, questa volta dedicata alla versione PC di Resident Evil Requiem. Il giudizio dei tech enthusiast è perlopiù positivo: il supporto agli upscaler e le tecnologie moderne è ottimo, le prestazioni sono solide e non sono state notate particolari criticità.

Ci sono tuttavia delle lacune, che Capcom ormai si trascina dietro da alcuni giochi, come ad esempio l'assenza di opzioni grafiche fondamentali, come FOV regolabile e la possibilità di disattivare l'effetto grana della pellicola, e un ray tracing troppo pesante da gestire per schede grafiche con 8GB di VRAM o meno.