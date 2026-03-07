Resident Evil Requiem su PC promosso da Digital Foundry, ma con qualche riserva

Digital Foundry ha pubblicato una nuova analisi, questa volta dedicata alla versione PC di Resident Evil Requiem. Il giudizio dei tech enthusiast è perlopiù positivo: il supporto agli upscaler e le tecnologie moderne è ottimo, le prestazioni sono solide e non sono state notate particolari criticità.
Ci sono tuttavia delle lacune, che Capcom ormai si trascina dietro da alcuni giochi, come ad esempio l'assenza di opzioni grafiche fondamentali, come FOV regolabile e la possibilità di disattivare l'effetto grana della pellicola, e un ray tracing troppo pesante da gestire per schede grafiche con 8GB di VRAM o meno.
Qualche difetto storico e un ray tracing non alla portata di tutti
Tra i "difetti storici" segnalati, Digital Foundry evidenzia come alcune impostazioni grafiche, tra cui qualità delle texture, ray tracing e sistema dei capelli, richiedano un riavvio completo del gioco per essere applicate. Una scelta che rende complicato valutare rapidamente le differenze e trovare il giusto equilibrio tra qualità e prestazioni. Il path tracing, pur essendo una funzione affascinante, non è compatibile al lancio con GPU AMD o Intel e obbliga all'uso del Ray Reconstruction di Nvidia. Paradossalmente, quest'ultimo non può essere attivato con il ray tracing standard, dove sarebbe più utile.
Tra le note positive viene citata la compilazione degli shaderr, che avviene al primo avvio e copre tutte le impostazioni, garantendo un'esperienza quasi priva di stutter. Restano solo lievi irregolarità nei frame‑time durante i passaggi tra aree, ma la situazione è nettamente migliore rispetto a Resident Evil 4.
Per quanto riguarda le prestazioni, il ray tracing è la variabile più impattante: passando dal path tracing al RT High, RT Normal o RT Off si ottengono miglioramenti enormi, fino al 350% su RTX 4070 Ti Super. Per le GPU da 8 GB, Digital Foundry consiglia di disattivare il ray tracing, usare texture normali e mesh su Low, mantenendo però attivi i capelli "strand".
Nonostante queste criticità, per Digital Foundry Resident Evil Requiem si presenta come un port PC valido, con la speranza che Capcom pubblichi delle patch mirate a colmare le lacune più evidenti, come l'assenza di opzioni grafiche essenziali e il blocco del path tracing su AMD e Intel.