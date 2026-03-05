Resident Evil Requiem è primo nella classifica giapponese, spinge Nintendo Switch 2

La classifica giapponese ha visto il debutto di Resident Evil Requiem in prima posizione: com'era lecito attendersi, il nuovo episodio della serie Capcom ha subito conquistato la vetta della top 10, spingendo peraltro le vendite di Nintendo Switch 2.

Considerando le sole versioni PS5 e Switch 2, Requiem ha piazzato al lancio quasi 200.000 copie, ma è molto interessante anche la terza posizione di Tokyo Xtreme Racer e il debutto in sesta posizione di Tales of Berseria Remastered.

[PS5] Resident Evil Requiem - 155.373 (New) [SW2] Resident Evil Requiem - 38.793 (New) [PS5] Tokyo Xtreme Racer - 17.669 (New) [SW2] Mario Tennis Fever - 12.106 (66.205) [SW2] Mario Kart World - 10.847 (2.846.759) [NSW] Tales of Berseria Remastered - 9.798 (New) [NSW] Dragon Quest VII Reimagined - 9.640 (231.718) [SW2] Dragon Quest VII Reimagined - 8.748 (202.770) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6.429 (8.390.892) [SW2] Animal Crossing: New Horizons - 5.950 (78.521)

Come annunciato da Capcom, Resident Evil Requiem è riuscito a vendere oltre cinque milioni di copie al debutto: un risultato davvero impressionante per una saga che, a quanto pare, non è mai stata così popolare.