Resident Evil Requiem è primo nella classifica giapponese, spinge Nintendo Switch 2

La classifica giapponese ha visto il debutto di Resident Evil Requiem in prima posizione: com'era lecito attendersi, il nuovo episodio della serie Capcom ha subito conquistato la vetta della top 10, spingendo peraltro le vendite di Nintendo Switch 2.
Considerando le sole versioni PS5 e Switch 2, Requiem ha piazzato al lancio quasi 200.000 copie, ma è molto interessante anche la terza posizione di Tokyo Xtreme Racer e il debutto in sesta posizione di Tales of Berseria Remastered.
- [PS5] Resident Evil Requiem - 155.373 (New)
- [SW2] Resident Evil Requiem - 38.793 (New)
- [PS5] Tokyo Xtreme Racer - 17.669 (New)
- [SW2] Mario Tennis Fever - 12.106 (66.205)
- [SW2] Mario Kart World - 10.847 (2.846.759)
- [NSW] Tales of Berseria Remastered - 9.798 (New)
- [NSW] Dragon Quest VII Reimagined - 9.640 (231.718)
- [SW2] Dragon Quest VII Reimagined - 8.748 (202.770)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6.429 (8.390.892)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - 5.950 (78.521)
Come annunciato da Capcom, Resident Evil Requiem è riuscito a vendere oltre cinque milioni di copie al debutto: un risultato davvero impressionante per una saga che, a quanto pare, non è mai stata così popolare.
Nintendo Switch 2 domina la top 10 hardware
Nonostante le azioni di Nintendo continuino a scendere, la classifica hardware giapponese è dominata da Nintendo Switch 2, che come detto ha ricevuto un importante boost dall'uscita di Resident Evil Requiem, superando le 85.000 unità settimanali.
- Nintendo Switch 2 - 85.830 (4.579.815)
- Nintendo Switch modello OLED - 10.881 (9.483.819)
- Nintendo Switch Lite - 10.880 (6.877.731)
- PlayStation 5 Digital Edition - 8.272 (1.198.192)
- PlayStation 5 - 3.996 (5.898.184)
- PlayStation 5 Pro - 2.780 (327.394)
- Nintendo Switch - 499 (20.242.439)
- Xbox Series X Digital Edition - 307 (28.406)
- Xbox Series X - 241 (324.974)
- Xbox Series S - 100 (341.193)