1

Resident Evil Requiem si conferma primo nella classifica Steam

Spinto dalle vendite delle prenotazioni, Resident Evil Requiem è ora disponibile su Steam e si conferma primo nella classifica della piattaforma digitale Valve.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/03/2026
Grace Ashcroft punta la pistola in Resident Evil Requiem

La classifica Steam conferma il primo posto di Resident Evil Requiem: il survival horror targato Capcom aveva già conquistato la vetta grazie alle sole prenotazioni, e dopo il lancio ufficiale ribadisce a maggior ragione il controllo sulla top 10 della piattaforma digitale Valve.

In seconda posizione risale ARC Raiders, seguito dalle vendite di Steam Deck, mentre Battlefield 6 finisce fuori dai primi dieci per lasciare spazio al ritorno di Baldur's Gate 3 e di ARK: Survival Ascended, che completano la top five.

  1. Resident Evil Requiem
  2. ARC Raiders
  3. Steam Deck
  4. Baldur's Gate 3
  5. ARK: Survival Ascended
  6. Marathon
  7. Kingdom Come: Deliverance 2
  8. Mewgenics
  9. Warhammer 40.000: Space Marine 2
  10. Helldivers 2
Non perdere questi 10 easter egg in Resident Evil Requiem Non perdere questi 10 easter egg in Resident Evil Requiem

Interessante il sesto posto di Marathon, spinto dall'entusiasmo attorno al Server Slam, che a quanto pare sta convincendo parecchi giocatori della bontà del nuovo extraction shooter sviluppato da Bungie.

Il miglior Resident Evil su Steam

Tornando a Requiem, ci troviamo di fronte a un successo da record per la serie su Steam, visto che il nuovo capitolo ha letteralmente stracciato i precedenti Resident Evil in termini di giocatori contemporanei.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Chiaramente bisognerà vedere come si comporterà il gioco nelle prossime settimane, ma la sensazione è che il franchise Capcom abbia compiuto sostanziali passi in avanti per quanto riguarda la sua popolarità fra gli utenti PC.

#Classifica #Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil Requiem si conferma primo nella classifica Steam