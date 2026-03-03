Resident Evil Requiem si conferma primo nella classifica Steam

La classifica Steam conferma il primo posto di Resident Evil Requiem: il survival horror targato Capcom aveva già conquistato la vetta grazie alle sole prenotazioni, e dopo il lancio ufficiale ribadisce a maggior ragione il controllo sulla top 10 della piattaforma digitale Valve.
In seconda posizione risale ARC Raiders, seguito dalle vendite di Steam Deck, mentre Battlefield 6 finisce fuori dai primi dieci per lasciare spazio al ritorno di Baldur's Gate 3 e di ARK: Survival Ascended, che completano la top five.
- Resident Evil Requiem
- ARC Raiders
- Steam Deck
- Baldur's Gate 3
- ARK: Survival Ascended
- Marathon
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Mewgenics
- Warhammer 40.000: Space Marine 2
- Helldivers 2
Interessante il sesto posto di Marathon, spinto dall'entusiasmo attorno al Server Slam, che a quanto pare sta convincendo parecchi giocatori della bontà del nuovo extraction shooter sviluppato da Bungie.
Il miglior Resident Evil su Steam
Tornando a Requiem, ci troviamo di fronte a un successo da record per la serie su Steam, visto che il nuovo capitolo ha letteralmente stracciato i precedenti Resident Evil in termini di giocatori contemporanei.
Chiaramente bisognerà vedere come si comporterà il gioco nelle prossime settimane, ma la sensazione è che il franchise Capcom abbia compiuto sostanziali passi in avanti per quanto riguarda la sua popolarità fra gli utenti PC.