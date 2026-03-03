1

Blighted ha un periodo di uscita su PC e Nintendo Switch 2, è il nuovo indie degli autori di Guacamelee

Durante il Nintendo Indie World abbiamo visto Blighted, il nuovo gioco dagli sviluppatori di Guacamelee, che ha ora un periodo di uscita anche su Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/03/2026
Il protagonista di Blighted

Durante il Nintendo Indie World è stato confermato che Blighted arriverà anche su Nintendo Switch 2, oltre che su PC. Inoltre, è stato confermato il periodo di uscita.

Blighted sarà pubblicato nell'autunno del 2026. Vediamone il trailer e i dettagli.

Il trailer di Blighted

Blighted ci porta in un "incubo western psichedelico" nel quale dobbiamo recuperare i ricordi del nostro popolo. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione realizzato dagli autori di Guacamelee e Nobody Saves the World, all'interno del quale dobbiamo usare un potere chiamato Piaga, che può alterare la realtà e permetterci di vedere un mondo corrotto.

Nel mondo di Blighted, i morti venivano seppelliti con un seme all'interno del cervello: da esso crescevano gli alberi della memoria, di cui i vivi si nutrivano e da cui ottenevano le conoscenze del passato. Il malvagio Sorcisto però si nutrì dei cervelli dei morti e mise fine al rito, ottenendo potere e conoscenze, per poi distruggere la foresta degli alberi della memoria e infettare il mondo con la Piaga.

Blighted: dopo Guacamelee! e Nobody Saves the World arriva un western postapocalittico Blighted: dopo Guacamelee! e Nobody Saves the World arriva un western postapocalittico

Solo il nostro personaggio è stato in grado di sopravvivere e ora vuole recuperare i ricordi prima che la Piaga prenda il controllo. Quest'ultima però può essere usata per diventare più potenti e combattere contro orribili mostri. Segnaliamo infine Blighted supporterà anche la cooperativa.

Vi ricordiamo inoltre che Moonlighter 2: The Endless Vault arriva su Nintendo Switch 2: ecco il periodo di uscita.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Blighted ha un periodo di uscita su PC e Nintendo Switch 2, è il nuovo indie degli autori di Guacamelee