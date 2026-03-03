Blighted ha un periodo di uscita su PC e Nintendo Switch 2, è il nuovo indie degli autori di Guacamelee

Blighted sarà pubblicato nell' autunno del 2026 . Vediamone il trailer e i dettagli.

Durante il Nintendo Indie World è stato confermato che Blighted arriverà anche su Nintendo Switch 2, oltre che su PC. Inoltre, è stato confermato il periodo di uscita .

Il trailer di Blighted

Blighted ci porta in un "incubo western psichedelico" nel quale dobbiamo recuperare i ricordi del nostro popolo. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione realizzato dagli autori di Guacamelee e Nobody Saves the World, all'interno del quale dobbiamo usare un potere chiamato Piaga, che può alterare la realtà e permetterci di vedere un mondo corrotto.

Nel mondo di Blighted, i morti venivano seppelliti con un seme all'interno del cervello: da esso crescevano gli alberi della memoria, di cui i vivi si nutrivano e da cui ottenevano le conoscenze del passato. Il malvagio Sorcisto però si nutrì dei cervelli dei morti e mise fine al rito, ottenendo potere e conoscenze, per poi distruggere la foresta degli alberi della memoria e infettare il mondo con la Piaga.

Solo il nostro personaggio è stato in grado di sopravvivere e ora vuole recuperare i ricordi prima che la Piaga prenda il controllo. Quest'ultima però può essere usata per diventare più potenti e combattere contro orribili mostri. Segnaliamo infine Blighted supporterà anche la cooperativa.

