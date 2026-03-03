Moonlighter 2: The Endless Vault arriva su Nintendo Switch 2: ecco il periodo di uscita

Durante l'Indie World di Nintendo è stato svelato che Moonlighter 2: The Endless Vault è quasi pronto per arrivare su Nintendo Switch 2.
Il nuovo trailer ha svelato che il gioco d'azione dungeon crawler sarà disponibile sulla console di Nintendo nel corso del 2026.
Il trailer di Moonlighter 2: The Endless Vault
Moonlighter 2: The Endless Vault è un gioco d'azione nel quale dobbiamo esplorare un dungeon pieno di pericoli, raccogliere risorse ed equipaggiamenti per poi metterli in vendita nel nostro negozio, così da guadagnare sempre più soldi per diventare più potenti e migliorare il villaggio nel quale viviamo.
Il gioco è già disponibile in accesso anticipato su Steam da novembre 2025, ma ora pare in fase di preparazione per arrivare anche su Nintendo Switch 2. Supponiamo che ciò accadrà quando l'opera uscirà dalla versione Accesso Anticipato.
