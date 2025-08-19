0

Moonlighter 2: The Endless Vault ha una data di uscita in Accesso Anticipato su Steam

Alla Gamescom 2025 abbiamo avuto modo di vedere in azione Moonlighter 2: The Endless Vault che ora ha una data di uscita in Accesso Anticipato su Steam: vediamo i dettagli confermati all'ONL.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2025
Il protagonista di Moonlighter 2: The Endless Vault chinato in avanti con una spada e un sacco sulla spalle
L'Opening Night Live non è uno spazio dedicato solo ai grandi AAA, ma per fortuna anche alcuni progetti di dimensioni minori hanno modo di emergere e durante la presentazione di Geoff Keighley abbiamo avuto modo di vedere un trailer di Moonlighter 2: The Endless Vault e scoprire così la data di uscita in versione Accesso Anticipato su Steam.

Moonlighter 2: The Endless Vault sarà disponibile in AA dal 23 ottobre su Steam.

Il trailer di Moonlighter 2: The Endless Vault

Il protagonista di Moonlighter 2: The Endless Vault è Will, un mercante con lo spirito di un avventuriero che si ritrova nel misterioso villaggio di Tresna mentre cerca la via per tornare a casa in un mix di dimensioni che si fondono tra loro.

Sarà quindi necessario schivare, combattere, raccogliere bottino e vendere una parte di ciò che recuperiamo sul campo di battaglia per poter avere la meglio nella nostra avventura.

Per quanto riguarda l'Accesso Anticipato, il team di Moonlighter 2: The Endless Vault afferma che il videogioco è già quasi completo ma alcune parti devono ancora essere rifinite: per questo motivo gli autori desiderano invitare i giocatori nell'AA così da ottenere il loro feedback e decidere assieme i tocchi finali per il videogioco.

Al lancio, Moonlighter 2: The Endless Vault includerà tre biomi, tutti con nemici unici, e oltre 120 reliquie da vendere nel proprio negozio. Potremo impostare i prezzi, servire i clienti, personalizzare il nostro negozio. Avremo a disposizione anche quattro categorie di armi, oltre 100 abilità per il negozio e per l'esplorazione dei dungeon.

L'uscita è prevista successivamente anche su PS5 e Xbox Series X | S, con pubblicazione al D1 su Game Pass Ultimate.

