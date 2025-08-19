Moonlighter 2: The Endless Vault ha una data di uscita in Accesso Anticipato su Steam

L'Opening Night Live non è uno spazio dedicato solo ai grandi AAA, ma per fortuna anche alcuni progetti di dimensioni minori hanno modo di emergere e durante la presentazione di Geoff Keighley abbiamo avuto modo di vedere un trailer di Moonlighter 2: The Endless Vault e scoprire così la data di uscita in versione Accesso Anticipato su Steam.

Moonlighter 2: The Endless Vault sarà disponibile in AA dal 23 ottobre su Steam.