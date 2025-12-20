Gli Indie Game Awards hanno squalificato Clair Obscur: Expedition 33, ecco perché

Gli Indie Game Awards hanno squalificato Clair Obscur: Expedition 33 dopo le dichiarazioni degli sviluppatori di Sandfall Interactive, che hanno spiegato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale generativa per la creazione di determinati elementi.

"Gli Indie Game Awards hanno espresso una posizione chiara sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa durante l'intero processo di nomination e durante la cerimonia stessa", recita il comunicato pubblicato dagli organizzatori.

"Quando è stato sottoposto alla valutazione, i rappresentanti di Sandfall Interactive hanno dichiarato che non era stata utilizzata intelligenza artificiale generativa durante lo sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33."

"Tuttavia la conferma da parte di Sandfall Interactive dell'uso di intelligenza artificiale generativa, avvenuta nel giorno della premiere degli Indie Game Awards 2025, comporta la squalifica di Clair Obscur: Expedition 33 dalla sua nomination", si conclude la nota.

Il riferimento è alle parole del producer Francois Meurisse, che alcuni giorni fa ha detto che Sandfall Interactive "ha usato un po' l'IA, ma non molto" per lo sviluppo del gioco, senza tuttavia scendere nei dettagli.