Clair Obscur: Expedition 33 è il Gioco dell'Anno anche ai Game Developers Choice Awards, tutti i vincitori

Vediamo tutti i vincitori che sono emersi nella serata dei Game Developers Choice Awards, tra i quali Clair Obscur: Expedition 33 ha brillato conquistando ben cinque premi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/03/2026
Lune in Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
In occasione della GDC 2026 si è tenuta anche la premiazione dei Game Developers Choice Awards, ovvero i riconoscimenti annuali che vengono assegnati da una giuria composta di sviluppatori e addetti ai lavori, e anche in questo caso, senza grande sorpresa, è stato Clair Obscur: Expedition 33 a dominare, confermandosi Gioco dell'Anno anche in questa occasione.

Considerando le nomination che erano state svelate a gennaio e il percorso fatto fin qui dal gioco Sandfall, la cosa non risulta molto sorprendente, ma è comunque interessante vedere come siano andate le premiazioni, con l'elenco di tutti i vincitori nella varie categorie riportato qui sotto.

Oltre al titolo più ambito di Game of the Year, Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto anche il Miglior Debutto, il Best Visual Art, Best Narrative e Best Audio.

Anche Blue Prince si è distinto

Con cinque premi, Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco più premiato anche ai Game Developers Choice Awards 2026, con Blue Prince a seguire con due premi raccolti, mentre un altro titolo a emergere è stato Death Stranding 2: On the Beach come migliore tecnologia.

Da notare anche i riconoscimenti a due personalità che si sono distinte nell'industria videoludica, in questo caso Don Daglow con il "premio alla carriera" Lifetime Achievement e Rebecca Ann Heineman con l'Ambassador Award.

Clair Obscur: Expedition 33 ora è il gioco con più GOTY vinti, battuto anche Elden Ring Clair Obscur: Expedition 33 ora è il gioco con più GOTY vinti, battuto anche Elden Ring

Vediamo dunque tutti i vincitori nelle varie categorie di quest'anno:

  • Best Debut - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
  • Best Design - Blue Prince (Dogubomb / Raw Fury)
  • Best Technology - Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)
  • Best Visual Art - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
  • Innovation Award - Blue Prince (Dogubomb / Raw Fury)
  • Best Narrative - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
  • Audience Award - and Roger (TearyHand Studio / Kodansha)
  • Best Audio - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
  • Social Impact - Consume Me (Jenny Jiao Hsia)
  • Game of the Year - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
  • Lifetime Achievement Award - Don Daglow
  • Ambassador Award - Rebecca Ann Heineman

La serata della premiazione si è tenuta al Moscone Center nell'ambito della GDC 2026.

