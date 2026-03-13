Clair Obscur: Expedition 33 è il Gioco dell'Anno anche ai Game Developers Choice Awards, tutti i vincitori

In occasione della GDC 2026 si è tenuta anche la premiazione dei Game Developers Choice Awards, ovvero i riconoscimenti annuali che vengono assegnati da una giuria composta di sviluppatori e addetti ai lavori, e anche in questo caso, senza grande sorpresa, è stato Clair Obscur: Expedition 33 a dominare, confermandosi Gioco dell'Anno anche in questa occasione.
Considerando le nomination che erano state svelate a gennaio e il percorso fatto fin qui dal gioco Sandfall, la cosa non risulta molto sorprendente, ma è comunque interessante vedere come siano andate le premiazioni, con l'elenco di tutti i vincitori nella varie categorie riportato qui sotto.
Oltre al titolo più ambito di Game of the Year, Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto anche il Miglior Debutto, il Best Visual Art, Best Narrative e Best Audio.
Anche Blue Prince si è distinto
Con cinque premi, Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco più premiato anche ai Game Developers Choice Awards 2026, con Blue Prince a seguire con due premi raccolti, mentre un altro titolo a emergere è stato Death Stranding 2: On the Beach come migliore tecnologia.
Da notare anche i riconoscimenti a due personalità che si sono distinte nell'industria videoludica, in questo caso Don Daglow con il "premio alla carriera" Lifetime Achievement e Rebecca Ann Heineman con l'Ambassador Award.
Vediamo dunque tutti i vincitori nelle varie categorie di quest'anno:
- Best Debut - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Best Design - Blue Prince (Dogubomb / Raw Fury)
- Best Technology - Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)
- Best Visual Art - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Innovation Award - Blue Prince (Dogubomb / Raw Fury)
- Best Narrative - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Audience Award - and Roger (TearyHand Studio / Kodansha)
- Best Audio - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Social Impact - Consume Me (Jenny Jiao Hsia)
- Game of the Year - Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Lifetime Achievement Award - Don Daglow
- Ambassador Award - Rebecca Ann Heineman
La serata della premiazione si è tenuta al Moscone Center nell'ambito della GDC 2026.