Clair Obscur: Expedition 33 è il Gioco dell'Anno anche ai Game Developers Choice Awards, tutti i vincitori

In occasione della GDC 2026 si è tenuta anche la premiazione dei Game Developers Choice Awards, ovvero i riconoscimenti annuali che vengono assegnati da una giuria composta di sviluppatori e addetti ai lavori, e anche in questo caso, senza grande sorpresa, è stato Clair Obscur: Expedition 33 a dominare, confermandosi Gioco dell'Anno anche in questa occasione.

Considerando le nomination che erano state svelate a gennaio e il percorso fatto fin qui dal gioco Sandfall, la cosa non risulta molto sorprendente, ma è comunque interessante vedere come siano andate le premiazioni, con l'elenco di tutti i vincitori nella varie categorie riportato qui sotto.

Oltre al titolo più ambito di Game of the Year, Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto anche il Miglior Debutto, il Best Visual Art, Best Narrative e Best Audio.