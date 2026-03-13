Il DLC In the Jungle di Dave the Diver ha una data d'uscita

Il DLC In the Jungle per Dave the Diver ha una data d'uscita : il 18 giugno 2026. Ad annunciarlo è stato lo studio di sviluppo Mintrocket pubblicando un nuovo trailer in occasione del Future Games Show: Spring Showcase 2026. In concomitanza con l'uscita dell'espansione arriveranno anche due nuove edizioni fisiche del gioco per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, distribuite da Silver Lining Interactive: la Complete Edition e la Collector's Edition.

Tutti i dettagli

La Complete Edition conterrà su un unico disco o scheda di gioco tutti i contenuti scaricabili pubblicati finora, incluso "In the Jungle". La Collector's Edition, oltre al gioco completo, offrirà anche vari oggetti da collezione: uno stand acrilico del ristorante Bancho Sushi, quattro spille metalliche, un portachiavi acrilico, una collana con pendente a forma di delfino, due carte Marinca, un poster e quattro cartoline.

L'espansione "In the Jungle" porta il protagonista Dave in un luogo completamente nuovo, dove si troverà ad affrontare delle sfide diverse da quelle incontrate nel gioco base. L'ambientazione è quella di un tranquillo villaggio nella giungla, pieno di opportunità ma anche di pericoli. Il DLC offrirà circa 10 ore di contenuti, introducendo incontri e meccaniche che si discostano in modo deciso sia dal gioco base, sia dalle precedenti espansioni.

La nuova edizione fisica di Dave the Diver

Una delle novità più importanti del DLC è l'introduzione del Bancho Grill, un ristorante completamente nuovo situato nel villaggio di Utara e specializzato in piatti locali. A differenza del Bancho Sushi del gioco base, dove i movimenti erano limitati, qui Dave può muoversi liberamente nel locale e servire i clienti su più livelli. Con il crescere dei rapporti con gli abitanti del villaggio, questi inizieranno a frequentare il Bancho Grill come clienti, rendendo il ristorante un punto di incontro centrale tra Dave e la comunità locale.

Dal punto di vista del gameplay, Dave non si immergerà più nel Blue Hole ma in un enorme lago d'acqua dolce, popolato da nuove forme di vita, ingredienti inediti e vari pericoli nascosti. Per affrontare queste sfide arriva anche un nuovo equipaggiamento: la Jungle Gun, un'arma versatile capace di trasformarsi liberamente in rete, fucile a pompa, fucile da cecchino o arma standard, permettendo ai giocatori di adattare il proprio stile di combattimento a seconda della situazione.

Attualmente Dave the Diver è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.