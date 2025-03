Il DLC di Dave the Diver con il crossover Like a Dragon ha una data di uscita

Gli sviluppatori di MINTOROCKET hanno annunciato la data di uscita del nuovo DLC crossover di Dave the Diver. Intitolato "Ichiban's Holyday" si tratta di un contenuto a tema Like a Dragon, la celebre serie prodotta da Sega, e sarà disponbile dal 10 aprile su tutte le piattaforme, ovvero PC, Nintendo Switch, PS5 e PS4. Per l'occasione è stato pubblicato un video diero dove gli sviluppatori illustrano le novità in arrivo.

In questa nuova avventura, Ichiban Kasuga (il protagonista della serie Like a Dragon) visita il Blu Hole per prendersi una meritata vacanza, che ovviamente non andrà come previsto. Accompagnato dal suo affidabile compagno, il barista del "Survive Bar", questa vacanza si sta per trasformare in qualcosa di assolutamente non rilassante.