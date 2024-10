Dave the Diver potrebbe diventare una serie, con l'autore che pensa a espansioni e nuovi giochi

La diffusione virale di Dave the Diver ha portato anche a collaborazioni con Godzilla e con Dredge , altro gioco diventato in breve un grande successo partendo da una produzione piuttosto piccola, ma ci sono già altri crossover in sviluppo.

L'adventure RPG ad ambientazione marinara ha in effetti avuto un grande successo fin dal lancio su PC avvenuto nel giugno del 2023, ribadito poi anche dall'uscita delle versioni Nintendo Switch e PlayStation nei mesi successivi, cosa che ha spinto Hwang a prendere in considerazione una notevole espansione dell'idea originale.

Nuovi giochi con le origini dei vari personaggi?

Dave the Diver continuerà dunque con le collaborazioni, con quella prevista con Balatro in arrivo per prima, seguita poi da quella con Potion Craft e quella con lo youtuber Mxmtoon.

Tutto questo però non rappresenta ancora la massima espansione prevista dall'autore, che sta pensando attivamente anche a nuovi giochi.

L'idea è di non limitarsi a DLC, espansioni e cross-over: come riferito da Hwang in una recente intervista pubblicata da VGC, molte idee sono offerte dalle possibili storie dietro i vari personaggi di Dave the Diver, che possono dunque fornire degli spunti per creare dei veri e propri nuovi giochi all'interno di una serie.

Oltre alle prossime espansioni e contenuti, alcuni dei quali annunciati anche in occasione del suo primo anniversario, lo studio vuole "creare giochi separati su ogni personaggi per mostrare come si sono conosciuti e cosa facevano prima di arrivare al Blue Hole".