Insieme a GPT-5, OpenAI sarebbe pronta a lanciare dei modelli open-weight, tutti i dettagli

L'estate di OpenAI è decisamente molto calda, l'azienda non sta solo lavorando al tanto atteso GPT-5, ma sembra anche pronta a riaffermare la sua missione originale di apertura e trasparenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Secondo recenti segnalazioni, l'azienda sta per rilasciare due nuovi modelli open-weight, denominati "gpt-oss-20b" e "gpt-oss-120b", già individuati sulla piattaforma HuggingFace, uno degli hub principali per la condivisione di modelli AI. Il rilascio di questa tipologia di modelli rappresenta un passo significativo per OpenAI, storicamente criticata per aver mantenuto chiusi alcuni dei suoi modelli più avanzati, come GPT-3 e GPT-4.