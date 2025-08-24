Google Pixel 10: la nuova funzione accorcia la batteria dei dispositivi della nuova serie

Google ha introdotto sul nuovo Pixel 10 una funzione chiamata Battery Health Assistance, già vista sul Pixel 9a, che sta sollevando molte polemiche. Questo sistema, pensato per "proteggere" la batteria e ridurne i rischi di surriscaldamento o incendio, modifica in maniera automatica la velocità e la tensione di ricarica del dispositivo.

Il problema è che tale meccanismo diventa attivo già dopo 200 cicli di ricarica, senza possibilità per l'utente di disattivarlo. In termini pratici, significa che dopo meno di un anno di utilizzo quotidiano (con una ricarica al giorno), la batteria del Pixel 10 comincerà a perdere progressivamente capacità e autonomia.