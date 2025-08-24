3

Gran Turismo 7 riceverà quattro auto misteriose con un aggiornamento, riuscite a riconoscere quali sono?

La prossima settimana il parco auto di Gran Turismo 7 si espanderà con quattro nuove vetture tramite un update.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/08/2025
Prosegue il supporto post-lancio di Gran Turismo 7, che la prossima settimana riceverà un aggiornamento gratuito contenente quattro nuove auto.

La conferma arriva direttamente da Kazuhiro Yamauchi, che ha pubblicato su X un messaggio accompagnato da un'immagine teaser. Come da tradizione, le auto non vengono rivelate esplicitamente: si intravedono solo le silhouette, lasciando spazio alle speculazioni degli appassionati.

Una possibile soluzione

Si tratta del classico enigma lanciato dal boss di Polyphony Digital, che invita la community a intuire quali siano le nuove auto in arrivo basandosi esclusivamente sugli indizi visivi offerti dall'immagine.

Riuscire a indovinare tutte e quattro le auto nell'immagine qui sotto non è semplicissimo e richiede come requisito minimo una grande conoscenza dell'automotive. Per la risposta ci affidiamo al portale GTPlanet, che afferma che le quattro vetture in questione potrebbero essere la Chevrolet Corvette CX Concept (in basso a destra), la CX.R Vision Gran Turismo (in basso a sinistra), la Renault Avantime (in alto a destra) e infine la Sony Honda Mobility Afeela 1 (in alto a sinistra).

Lo sapremo con certezza la prossima settimana al lancio del nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7. Non è stato fissato ancora un giorno preciso, ma considerando i precedenti update, dovrebbe uscire giovedì 28 agosto.

