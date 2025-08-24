Gran Turismo 7 riceverà quattro auto misteriose con un aggiornamento, riuscite a riconoscere quali sono?

Una possibile soluzione

Si tratta del classico enigma lanciato dal boss di Polyphony Digital, che invita la community a intuire quali siano le nuove auto in arrivo basandosi esclusivamente sugli indizi visivi offerti dall'immagine.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Riuscire a indovinare tutte e quattro le auto nell'immagine qui sotto non è semplicissimo e richiede come requisito minimo una grande conoscenza dell'automotive. Per la risposta ci affidiamo al portale GTPlanet, che afferma che le quattro vetture in questione potrebbero essere la Chevrolet Corvette CX Concept (in basso a destra), la CX.R Vision Gran Turismo (in basso a sinistra), la Renault Avantime (in alto a destra) e infine la Sony Honda Mobility Afeela 1 (in alto a sinistra).

Lo sapremo con certezza la prossima settimana al lancio del nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7. Non è stato fissato ancora un giorno preciso, ma considerando i precedenti update, dovrebbe uscire giovedì 28 agosto.