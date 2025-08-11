Gran Turismo 7 apre una pagina web con il database completo delle oltre 500 auto disponibili

Se volete tenere traccia dell'enorme e in continua espansione parco vetture di Gran Turismo 7, sarete felici di sapere che Polyphony Digital ha aperto una pagina web con l'elenco completo dei bolidi disponibili nel gioco, al momento ben 539, con tanto di filtri e miniature per rendere la navigazione ancora più semplice e immediata.
La versione in italiano della pagina è disponibile a questo indirizzo. Le vetture sono suddivise per costruttore in ordine alfabetico, ma è anche possibile ordinarle per Paese o regione di provenienza, tipologia di trasmissione, potenza e peso.
Un database per appassionati
Ma non è finita qui: cliccando su una delle miniature si apre una finestra con la descrizione della vettura, una breve scheda tecnica e foto degli esterni e degli interni, come mostrato nell'esempio qui sotto.
Tenete conto che è presente una scheda informativa per ognuna delle oltre 500 vetture di questo ricco database, a dimostrazione di un lavoro davvero esaustivo e certosino da parte di Polyphony Digital.
Rimanendo in tema, l'ultimo aggiornamento di Gran Turismo 7 è arrivato alla fine di luglio e ha introdotto nuovi eventi e tre auto, tra cui una davvero molto rara. Il prossimo update, salvo sorprese, è previsto per la fine di agosto e dovrebbe includere ulteriori vetture.