Gran Turismo 7 apre una pagina web con il database completo delle oltre 500 auto disponibili

Se volete tenere traccia dell'enorme e in continua espansione parco vetture di Gran Turismo 7, sarete felici di sapere che Polyphony Digital ha aperto una pagina web con l'elenco completo dei bolidi disponibili nel gioco, al momento ben 539, con tanto di filtri e miniature per rendere la navigazione ancora più semplice e immediata.

La versione in italiano della pagina è disponibile a questo indirizzo. Le vetture sono suddivise per costruttore in ordine alfabetico, ma è anche possibile ordinarle per Paese o regione di provenienza, tipologia di trasmissione, potenza e peso.