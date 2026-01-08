POCO M8 Pro, la recensione di uno smartphone Android a metà tra la fascia bassa e quella media

Dopo aver fatto debuttare POCO F8 Pro e Ultra, il brand cinese di proprietà Xiaomi si concentra ora su una fascia più bassa del listino, quella per capirci che sta appena sopra all'entry level: in questa recensione del POCO M8 Pro parliamo dunque dello smartphone che, nelle intenzioni dell'azienda, dovrebbe solleticare l'interesse di chi ambisce a un prodotto di fascia media, ma non disdegna di spendere qualcosa in meno. Disponibile al prezzo di listino di 349.90 Euro nel taglio da 8/256 GB e 399.90 Euro per la versione 12/512 GB, POCO M8 Pro è di fatto una sorta di "fratellastro" del Redmi Note 15 Pro+ , con il quale condivide l'estetica di base e buona parte della scheda tecnica. Le differenze principali stanno sostanzialmente in un diverso assortimento di fotocamere e appunto nel prezzo, che come da tradizione di POCO riesce a mantenersi inferiore alla media.

Venendo alla dotazione di accessori , il sample di POCO M8 Pro che abbiamo ricevuto comprendeva anche un alimentatore da 100 W che tuttavia non dovrebbe far parte dell'edizione destinata alla vendita: gli unici accompagnamenti dovrebbero essere dunque un cavo USB-C e una cover in silicone.

Per quanto riguarda la resistenza agli elementi, la certificazione IP68 significa che lo smartphone è protetto contro infiltrazioni di polvere e acqua e tollera l'immersione fino a un massimo di 1.5 metri per 30 minuti . Un buon risultato, anche se oggigiorno non mancano dispositivi anche economici capaci di raggiungere la più elevata IP69K.

Sotto il profilo della connettività, POCO M8 Pro offre 5G, GPS, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 e NFC. Presente anche la porta a infrarossi, mentre rispetto allo scorso anno manca il jack audio da 3.5 mm per le cuffie cablate. L'alloggiamento per le SIM può ospitare due nanoSIM fisiche, ma non c'è il supporto per le eSIM , una limitazione che nel 2026 sembra oramai anacronistica. Non è materiale da fantascienza nemmeno la porta USB-C che è solo di tipo 2.0.

Stazionaria invece la situazione delle memorie, con 8/12 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 256/512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.2: non esattamente le più veloci sul mercato, ma probabilmente è quello che passa il convento in questi tempi di grande crisi per il settore.

I dispositivi della serie M sono sempre stati contraddistinti da dotazioni hardware non esattamente da capogiro, e POCO M8 Pro non fa eccezione: stavolta al posto di guida del SoC troviamo un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 , che va a sostituire il Mediatek Dimensity 7025 Ultra del precedente modello. Si tratta di un chipset non di fascia alta, ma che comunque garantisce un bel po' di potenza in più sotto al cofano.

Design

Spesso POCO si è saputa distinguere per il design audace dei suoi smartphone, ma nel caso di POCO M8 Pro ha preferito andare sul classico, prendendo in prestito le linee della serie Redmi Note e aggiungendoci giusto un tocco di personalizzazione. Insomma, l'originalità a questo giro è rimasta in panchina.

POCO M8 Pro è di fatto identico alla serie Redmi Note 15 sempre di Xiaomi

Disponibile nelle colorazioni Silver, Black e Green, POCO M8 Pro è realizzato in vetro Gorilla Glass 7i e presenta una scocca con una gradevole finitura opaca, tagliata in due da una linea verticale che la attraversa. Il logo dell'azienda è ben visibile nella parte bassa, mentre ai lati sono presenti due fasce lucide di una tonalità diversa che danno al dispositivo un look vagamente più giovanile. Il modulo fotocamere è un quadrato dai bordi arrotondati che campeggia al centro della parte superiore, con una tonalità che riprende quella della cornice: l'effetto è gradevole, rovinato in parte dall'inevitabile sensazione posticcia data dal quarto oblò che, non ospitando nessun reale sensore, è messo lì solo per fare scena.

Lo schermo da 6.83 pollici è protetto da Gorilla Glass Victus 2 e una pellicola pre-applicata: i bordi sono curvi, una scelta in controtendenza rispetto agli standard attuali dell'industria e che potrebbe non incontrare i gusti di tutti. Le cornici sono moderatamente sottili, mentre il punch hole centrale per la fotocamera frontale appare leggermente più grande della media.

Il display di POCO M8 Pro ha i bordi curvi, in un periodo in cui quasi tutti optano per schermi piatti

Il frame abbandona i profili arrotondati del modello precedente per offrire superfici più piatte, mantenendo però la stessa disposizione degli elementi: tasto di accensione e bilanciere del volume sulla sinistra, speaker secondario e porta a infrarossi in alto, e carrellino per le SIM, altoparlante principale e porta USB-C in basso.

Rispetto a POCO M7 Pro, lo smartphone è leggermente più voluminoso, con dimensioni di 163.34 x 78.31 x 8.31 mm e un peso di 206 grammi: insomma, decisamente non un dispositivo tascabile, ma tutto sommato in linea con gli standard del segmento.