Persona compie 30 anni, un messaggio di ringraziamento ai fan suggerisce lo sviluppo di più titoli

Quando sapremo qualcosa di Persona 6 ? Difficile dirlo con certezza (se non proprio impossibile), ma qualcosa si sta muovendo. Nel messaggio di ringraziamento per i 30 anni della serie del General Producer, Kazuhisa Wada, una frase ha fatto capire che ci sono più titoli in lavorazione . Probabilmente uno di questi è proprio un nuovo capitolo, anche se non ci sono conferme in merito.

L'accenno galeotto

Ora, va detto che il messaggio non si concentra su Persona 6, ma parla in generale della serie. Accennando però ai progetti futuri di Atlus in merito, Wada ha spiegato: "I lavori sul futuro della serie procedono senza sosta, incluso Persona 4 Revival."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dove l'accenno? Semplicemente, affermando che i lavori sulla serie includono anche quelli su Persona 4 Revival, Wada fa intendere che ci sono anche altri progetti in sviluppo. Ora, non è dato di sapere quali, ma visto che Persona 5 fu pubblicato originariamente su PlayStation 3 e che Persona 6 ha saltato la generazione PlayStation 4, come non pensare alla possibilità che sia in sviluppo?

Certo, a questo ritmo rischia di saltare anche la generazione PlayStation 5, visto che ormai non manca moltissimo per l'arrivo della successiva. Comunque sia, staremo a vedere. Intanto non ci resta che provare a cogliere ogni possibile accenno dell'esistenza del gioco, sperando che prima o poi si concretizzi.