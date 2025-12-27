Novità su Persona 6 e Persona 4 Revival potrebbero essere in arrivo, suggerisce Atlus

Considerando che c'è già un gioco confermato in sviluppo e forse anche in uscita entro l'anno prossimo, mentre il nuovo capitolo dovrebbe essere già in lavorazione da tempo, è altamente probabile che in questa occasione di celebrazione emergano anche informazioni su entrambi.

All'interno del tradizionale articolo di fine anno di 4Gamer.net, in cui vari sviluppatori giapponesi esprimono i propri intenti per l'anno successivo, è emersa da Atlus la probabile intenzione di svelare qualcosa su Persona 6 e Persona 4 Revival , con entrambi i titoli che potrebbero essere al centro di nuovi annunci nel corso del 2026 .

Alcuni riferimenti interessanti per il 30° anniversario

"La serie Persona festeggerà il suo trentesimo anniversario nel 2026", ha ricordato Atsushi Nomura, responsabile di Persona 4 Golden e Persona 5 Tactica. "Vorrei esprimere la mia gratitudine a coloro che ci hanno sostenuto per tanto tempo, così come a coloro che hanno scoperto Persona solo di recente, e spero che questo sia un anno in cui Persona possa raggiungere anche coloro che non l'hanno ancora provato".

"Mi piacerebbe che potessimo condividere l'entusiasmo con tutti voi", ha poi aggiunto, per passare poi a menzionare il nuovo progetto in sviluppo, ovvero l'atteso remake del quarto capitolo: "Abbiamo ricevuto molto sostegno anche per Persona 4 Revival. Non vediamo l'ora di poter fare un altro annuncio, quindi continuate a sostenerci".

Questo sembra chiaramente indicare informazioni in arrivo per Persona 4 Revival, ma non è mancato anche un possibile riferimento al nuovo capitolo.

"La serie Persona festeggerà il suo trentesimo anniversario nel 2026. Come segno della nostra gratitudine verso tutti voi, stiamo preparando una vasta gamma di iniziative su scala globale, quindi rimanete sintonizzati", ha affermato Kazuhisa Wada, responsabile di Persona 5 Royal e Persona 3 Reload.

"Inoltre, crediamo che nel 2026 ci siano occasioni per parlare dei futuri sviluppi della serie. I preparativi procedono a gonfie vele e tutti noi di ATLUS daremo il massimo per creare entusiasmo intorno a Persona", cosa che fa pensare a un possibile annuncio con presentazione per Persona 6.