Epic Games Store svela il gioco gratis del 27 dicembre: un ottimo RPG simil-Pokémon

Ci risiamo, nonostante il Natale sia ormai passato Epic Games Store continua a regalare giochi in questa fine dell'anno, proponendone oggi un altro: il gioco gratis del 27 dicembre è stato svelato ed è disponibile e si tratta di Cassette Beasts, un particolare action RPG open world "simil-Pokémon" sotto certi aspetti.
Potete scaricare il gioco a questo indirizzo: effettuando il login con le vostre credenziali di Epic Games Store, riscattandolo gratuitamente e questo entrerà a far parte della vostra libreria, rimanendo disponibile anche dopo il periodo di promozione, purché la procedura venga effettuata entro queste 24 ore.
Cassette Beasts rimarrà disponibile gratuitamente solo fino alle ore 16:59 di domani, quando verrà sostituito poi dal prossimo regalo di Epic Games Store, che verrà svelato e messo a disposizione anch'esso alle 17:00 in punto.
Il bizzarro Cassette Beasts
Di RPG ibridi se ne sono visti a pacchi finora nell'ambito indie, ma Cassette Beasts porta con sé qualcosa di veramente particolare, che merita attenzione. Si tratta, anche in questo caso, di quello che può essere definito un gioco di ruolo open world con combattimenti a turni, ma la sua particolare meccanica lo rende vicino a Pokémon, cosa che lo rende decisamente interessante.
Anche in questo caso ci troviamo a combattere con creature strane, cercando di intrappolarle in cassette da utilizzare poi in battaglia, il tutto con un sistema di combattimento che sembra trarre le fondamenta dalla celebre serie Nintendo ma con qualche aggiunta peculiare.
A sostenere al meglio il tutto è poi la sua particolare caratterizzazione grafica, che richiama un po' lo stile "HD-2D" ma con un taglio più vicino al bitmap pixelloso dei vecchi Pokémon, con momenti di animazione in pieno stile anime nipponico.
L'insieme di questi elementi crea un'esperienza unica, che nonostante derivi molte delle sue caratteristiche da altri titoli risulta dotata di un'identità particolarmente spiccata: un download consigliato, insomma.