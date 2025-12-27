Epic Games Store svela il gioco gratis del 27 dicembre: un ottimo RPG simil-Pokémon

Ci risiamo, nonostante il Natale sia ormai passato Epic Games Store continua a regalare giochi in questa fine dell'anno, proponendone oggi un altro: il gioco gratis del 27 dicembre è stato svelato ed è disponibile e si tratta di Cassette Beasts, un particolare action RPG open world "simil-Pokémon" sotto certi aspetti.

Potete scaricare il gioco a questo indirizzo: effettuando il login con le vostre credenziali di Epic Games Store, riscattandolo gratuitamente e questo entrerà a far parte della vostra libreria, rimanendo disponibile anche dopo il periodo di promozione, purché la procedura venga effettuata entro queste 24 ore.

Cassette Beasts rimarrà disponibile gratuitamente solo fino alle ore 16:59 di domani, quando verrà sostituito poi dal prossimo regalo di Epic Games Store, che verrà svelato e messo a disposizione anch'esso alle 17:00 in punto.