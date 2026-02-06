4

Amazon offre 10 giochi gratis a febbraio con Prime Gaming e grandi titoli nel catalogo Luna

Vediamo l'aggiornamento di febbraio per quanto riguarda i giochi gratis in arrivo con Prime Gaming e le nuove aggiunte nel catalogo del servizio Amazon Luna, con un mese ricco.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/02/2026
Tiny Tina's Wonderland, un'immagine

I regali di Amazon Prime Gaming si rinnovano a febbraio con altri 10 giochi gratis per gli abbonati, mentre il catalogo Luna riceve un'altra mandata contenente anche dei grossi titoli a questo giro, come vediamo qui sotto.

Per quanto riguarda i giochi gratis, che possono essere scaricati liberamente da tutti gli abbonati ad Amazon Prime e di conseguenza anche a Prime Gaming, si tratta dei seguenti, con due che sono disponibili già da oggi:

  • Dread Templar (Amazon Games App) - 5 febbraio
  • Tiny Tina's Wonderland (Epic Games Store) - 5 febbraio
  • Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition (Legacy Games Code) - 12 febbraio
  • Hexguardian (Epic Games Store) - 12 febbraio
  • Ambition: A Minuet in Power (GOG Code) - 19 febbraio
  • Captain Blood (GOG Code) - 19 febbraio
  • Meganoid (GOG Code) - 19 febbraio
  • Rebel Galaxy Outlaw (GOG Code) - 26 febbraio
  • Tavern Talk (Amazon Games App) - 26 febbraio
  • Total War: Attila (Epic Games Store) - 26 febbraio

I primi due giochi possono dunque essere scaricati già in queste ore dagli abbonati, e tra questi segnaliamo in particolare modo Tiny Tina's Wonderland, lo spin-off fantasy di Borderlands, che rappresenta un'offerta davvero molto interessante.

Il catalogo Luna con grosse novità

Per tutti gli altri si tratta di attendere la data prevista e recarsi sullo store segnalato, con l'abbonamento Prime attivo, per effettuare il download del gioco corrispondente.

Le novità di Luna a febbraio
Le novità di Luna a febbraio

Vediamo anche la rotazione del catalogo di Amazon Luna, che questo febbraio presenta degli arrivi davvero molto interessanti, con un paio di giochi di rilievo assoluto, ecco la lista:

  • Alan Wake 2
  • Disney Plates
  • Disney Universe
  • Endzone: A World Apart
  • Indiana Jones e l'antico cerchio + L'Ordine dei Giganti
  • Just Shapes and Beats
  • RiMS Racing
  • Time on Frog Island
  • Valfaris
  • Worms Crazy Golf
  • Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Notevole l'introduzione di Alan Wake 2 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio, in questo caso peraltro con l'inclusione anche dell'espansione L'Ordine dei Giganti.

#Giochi Gratis
