Amazon offre 10 giochi gratis a febbraio con Prime Gaming e grandi titoli nel catalogo Luna

I regali di Amazon Prime Gaming si rinnovano a febbraio con altri 10 giochi gratis per gli abbonati, mentre il catalogo Luna riceve un'altra mandata contenente anche dei grossi titoli a questo giro, come vediamo qui sotto.
Per quanto riguarda i giochi gratis, che possono essere scaricati liberamente da tutti gli abbonati ad Amazon Prime e di conseguenza anche a Prime Gaming, si tratta dei seguenti, con due che sono disponibili già da oggi:
- Dread Templar (Amazon Games App) - 5 febbraio
- Tiny Tina's Wonderland (Epic Games Store) - 5 febbraio
- Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition (Legacy Games Code) - 12 febbraio
- Hexguardian (Epic Games Store) - 12 febbraio
- Ambition: A Minuet in Power (GOG Code) - 19 febbraio
- Captain Blood (GOG Code) - 19 febbraio
- Meganoid (GOG Code) - 19 febbraio
- Rebel Galaxy Outlaw (GOG Code) - 26 febbraio
- Tavern Talk (Amazon Games App) - 26 febbraio
- Total War: Attila (Epic Games Store) - 26 febbraio
I primi due giochi possono dunque essere scaricati già in queste ore dagli abbonati, e tra questi segnaliamo in particolare modo Tiny Tina's Wonderland, lo spin-off fantasy di Borderlands, che rappresenta un'offerta davvero molto interessante.
Il catalogo Luna con grosse novità
Per tutti gli altri si tratta di attendere la data prevista e recarsi sullo store segnalato, con l'abbonamento Prime attivo, per effettuare il download del gioco corrispondente.
Vediamo anche la rotazione del catalogo di Amazon Luna, che questo febbraio presenta degli arrivi davvero molto interessanti, con un paio di giochi di rilievo assoluto, ecco la lista:
- Alan Wake 2
- Disney Plates
- Disney Universe
- Endzone: A World Apart
- Indiana Jones e l'antico cerchio + L'Ordine dei Giganti
- Just Shapes and Beats
- RiMS Racing
- Time on Frog Island
- Valfaris
- Worms Crazy Golf
- Yooka-Laylee and the Impossible Lair
Notevole l'introduzione di Alan Wake 2 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio, in questo caso peraltro con l'inclusione anche dell'espansione L'Ordine dei Giganti.