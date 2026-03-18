Epic Games spiega perché dopo tutto questo tempo regala ancora giochi nel suo Store

Sin dall'inizio questo ha permesso di attirare molti utenti, ma perché ancora oggi la compagnia prosegue con questa strategia?

Epic Games Store non è certamente una piattaforma ancora al livello di Steam, ma ha un grande pregio: regala giochi settimanalmente, in un mix di AAA e indie .

Le parole di Epic Games

"Nei primi giorni dell'Epic Games Store, l'intento del programma Giochi Gratuiti era quello di continuare a fornire ai giocatori motivi validi per tornare ogni settimana, mentre costruivamo un pubblico e il catalogo", ha dichiarato a GameSpot Kyle Billings, direttore della strategia e delle operazioni commerciali dell'Epic Games Store.

La strategia, ricorda Epic, si è inoltre evoluta e ampliata negli anni. "Abbiamo iniziato con cadenza mensile mentre sviluppavamo la programmazione e siamo passati a quella settimanale non appena abbiamo potuto. A gennaio 2025, abbiamo adottato una strategia molto simile con il negozio mobile al momento del lancio."

Pare tra l'altro che ancora oggi questo porti molti nuovi utenti. "Sappiamo che il programma Giochi Gratuiti aiuta i giocatori a scoprire nuovi titoli o giochi che non avevano mai avuto la possibilità di provare in precedenza, e continua a portarci circa 8-9 milioni di nuovi utenti ogni anno. Questo aiuta anche gli sviluppatori a continuare ad aumentare la visibilità dei loro giochi. In definitiva, vediamo benefici sia per i giocatori che per l'industria."

Ovviamente non è facile gestire questo tipo di operazione e ha dei costi (controbilanciati da Fortnite e dai suoi V-buck, che costano sempre di più), come viene spiegato. "Abbiamo un team incredibile che è sempre alla ricerca di titoli che potrebbero essere ottimi candidati per il programma attraverso ricerche online, social media, passaparola, provando i giochi e parlando con gli sviluppatori agli eventi di settore", ha detto Billings. "Parallelamente, i nostri partner sviluppatori ci propongono dei titoli per l'inclusione. Dobbiamo bilanciare tutto questo con un budget annuale e il calendario, il che si traduce solitamente in circa 75 titoli all'anno."

Voi cosa ne pensate? Aggiungete ogni settimana alla vostra libreria i giochi gratuiti? Oppure solo quando c'è qualcosa di imperdibile?