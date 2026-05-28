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Epic Games Store regala altri due giochi, tra gatti e scontri spaziali

Potete ora aggiungere alla vostra libreria un paio di nuovi giochi tramite l'Epic Games Store. Vediamo di quali si tratta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/05/2026
Dei personaggi di Calico

Come ogni giovedì l'Epic Games Store ha reso disponibili nuovi giochi gratuiti: parliamo di Calico e di Lonestar. I giochi della prossima settimana, invece, sono ancora una volta misteriosi e dovremo aspettare l'ultimo secondo per scoprirli.

Ricordiamo che avete tempo fino alle 17:00 del 4 giugno 2026 per poter richiedere i due giochi e renderli vostri per sempre. Potete farlo da questo indirizzo oppure direttamente tramite il launcher dell'Epic Games Store.

I giochi gratis del 28 maggio 2026 dell'Epic Games Store

Calico è un life simulator nel quale dobbiamo ricostruire il café dei gatti della città, riempendolo di creature morbide e coccolose. Possiamo decorarlo, servire pasticcini e interagire con i tanti personaggi della città, completando minigiochi di cucina nel mezzo. La critica non ha particolarmente apprezzato l'opera, ma il voto utenti su Epic Games Store è elevato (4,4 su 5).

Lonestar invece è un roguelike strategico deckbuilder con astronavi. Il nostro compito è catturare criminali spaziali, in qualità di cacciatori di taglie. Potremo andare in cerca di tesori, personalizzare le nostre astronavi, sbloccare potenziamenti e non solo.

I MEGA Saldi di Epic Games 2026 sono in corso e ci sono anche degli Extra gratuiti I MEGA Saldi di Epic Games 2026 sono in corso e ci sono anche degli Extra gratuiti

Entrambi i titoli hanno requisiti di sistema tutt'altro che elevati, quindi la maggior parte dei giocatori dovrebbe essere in grado di eseguire i due giochi senza problemi.

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#Epic Games #Epic Games Store #Giochi Gratis
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