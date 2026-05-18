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I MEGA Saldi di Epic Games 2026 sono in corso e ci sono anche degli Extra gratuiti

Epic Games ha reso disponibile una nuova sezione delle offerte con tanti sconti che dureranno per alcune settimane. Vediamo i dettagli sulle promozioni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/05/2026
Eve di Stellar Blade

Epic Games Store ha dato il via da alcuni giorni a una nuova serie di offerte per i giochi PC, con tanti sconti interessanti su giochi di alto livello. La promozione MEGA Saldi di Epic Games 2026 durerà fino all'11 giugno, precisamente alle 17:00 ora italiana.

Inoltre, sono disponibili anche degli Extra gratuiti, come la Copertura Firmamento per Fortnite, delle Ruote per Rocket League, un abbonamento Discord Nitro da 1 mese e vari bonus per giochi come Infinity Nikki, Neverwinter, Star Trek Online e non solo.

Le promozioni dei MEGA Saldi di Epic Games 2026

Gli sconti si applicano a svariati giochi di alto livello, come:

  • GTA 5 Enhanced - 14,99 € invece di 29,99 €
  • Red Dead Redemption 2 - 14,99 € invece di 59,99 €
  • Marvel's Spider-Man 2 - 40,19 € invece di 59,99 €
  • Cyberpunk 2077 - 20,99 € invece di 59,99 €
  • Reanimal - 29,99 € invece di 39,99 €
  • Star Wars Jedi Survivor - 10,49 € invece di 69,99 €
  • Split Fiction - 34,99 € invece di 49,99 €
  • Clair Obscur: Expedition 33 - 39,99 € invece di 49,99 €

Ovviamente continueranno settimanalmente ad essere offerti giochi gratuiti, ma non saranno svelati fino al momento della disponibilità, ogni giovedì alle 17:00.

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 14 maggio sono ora disponibili: sono tre invece di due I giochi gratis dell'Epic Games Store del 14 maggio sono ora disponibili: sono tre invece di due

Potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo.

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#Epic Games #Epic Games Store #Sconti
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