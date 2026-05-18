I MEGA Saldi di Epic Games 2026 sono in corso e ci sono anche degli Extra gratuiti

Epic Games Store ha dato il via da alcuni giorni a una nuova serie di offerte per i giochi PC, con tanti sconti interessanti su giochi di alto livello. La promozione MEGA Saldi di Epic Games 2026 durerà fino all'11 giugno, precisamente alle 17:00 ora italiana.

Inoltre, sono disponibili anche degli Extra gratuiti, come la Copertura Firmamento per Fortnite, delle Ruote per Rocket League, un abbonamento Discord Nitro da 1 mese e vari bonus per giochi come Infinity Nikki, Neverwinter, Star Trek Online e non solo.