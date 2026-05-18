I MEGA Saldi di Epic Games 2026 sono in corso e ci sono anche degli Extra gratuiti

Epic Games Store ha dato il via da alcuni giorni a una nuova serie di offerte per i giochi PC, con tanti sconti interessanti su giochi di alto livello. La promozione MEGA Saldi di Epic Games 2026 durerà fino all'11 giugno, precisamente alle 17:00 ora italiana.
Inoltre, sono disponibili anche degli Extra gratuiti, come la Copertura Firmamento per Fortnite, delle Ruote per Rocket League, un abbonamento Discord Nitro da 1 mese e vari bonus per giochi come Infinity Nikki, Neverwinter, Star Trek Online e non solo.
Le promozioni dei MEGA Saldi di Epic Games 2026
Gli sconti si applicano a svariati giochi di alto livello, come:
- GTA 5 Enhanced - 14,99 € invece di 29,99 €
- Red Dead Redemption 2 - 14,99 € invece di 59,99 €
- Marvel's Spider-Man 2 - 40,19 € invece di 59,99 €
- Cyberpunk 2077 - 20,99 € invece di 59,99 €
- Reanimal - 29,99 € invece di 39,99 €
- Star Wars Jedi Survivor - 10,49 € invece di 69,99 €
- Split Fiction - 34,99 € invece di 49,99 €
- Clair Obscur: Expedition 33 - 39,99 € invece di 49,99 €
Ovviamente continueranno settimanalmente ad essere offerti giochi gratuiti, ma non saranno svelati fino al momento della disponibilità, ogni giovedì alle 17:00.
Potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo.
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