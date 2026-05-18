Nintendo Switch sta per arrivare anche in India: potrà raggiungere nuovi record?

Pare che Nintendo abbia intenzione di espandersi presto su un nuovo mercato, lanciando Nintendo Switch in India nel 2027 e consentendo, in questo modo, di poter espandere ulteriormente il pubblico della console ibrida nei prossimi anni.
La questione viene riportata da Day Zero Media: in base a quanto riferito, Nintendo Switch dovrebbe arrivare nel 2027 in India al prezzo di 20.000 rupie indiane, che corrispondono a circa 180€, dunque un costo alquanto accessibile ma che dev'essere rapportato all'economia locale, cosa che la rende ancora non proprio popolarissima.
Pare inoltre che Nintendo abbia intenzione di lanciare solo il modello originale, ovvero non l'OLED e nemmeno Switch Lite, e per il momento si parla ovviamente solo di Switch 1 e non di Switch 2, che resta al di fuori del discorso.
Verso il nuovo record assoluto?
Nonostante gli utenti indiani possano ovviamente acquistare la console attraverso altri canali, questa sarebbe la prima distribuzione ufficiale di Nintendo Switch in India, con la compagnia che in generale è rimasta fuori dal mercato in questione da diversi anni.
Non è facile prevedere come possa andare: si tratta di un'operazione simile a quella effettuata da Sony con PS2, che venne lanciata praticamente a fine ciclo vitale nel mercato dell'America Latina ottenendo però un notevole successo e contribuendo (almeno secondo la narrazione di Sony) a raggiungere il famoso record "a sorpresa" dei 160 milioni di console vendute.
Nintendo ha già riferito di voler continuare a supportare Switch 1 ancora per alcuni anni, dunque l'arrivo anche di nuovi giochi non dovrebbe essere messo in discussione, ma l'impatto di questo lancio è tutto da valutare.
Se dovesse essere positivo, è probabile che Nintendo Switch possa arrivare a segnare un nuovo record di vendite per le console, superando il famoso traguardo dei 160 milioni attualmente in mano a PS2 visto che si trova al momento a circa 156 milioni.
Ovviamente, a meno che Sony non trovi da qualche parte, nel frattempo, qualche altro milione di PS2 vendute negli ultimi anni.
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