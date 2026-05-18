Nintendo Switch sta per arrivare anche in India: potrà raggiungere nuovi record?

Pare che Nintendo abbia intenzione di espandersi presto su un nuovo mercato, lanciando Nintendo Switch in India nel 2027 e consentendo, in questo modo, di poter espandere ulteriormente il pubblico della console ibrida nei prossimi anni.

La questione viene riportata da Day Zero Media: in base a quanto riferito, Nintendo Switch dovrebbe arrivare nel 2027 in India al prezzo di 20.000 rupie indiane, che corrispondono a circa 180€, dunque un costo alquanto accessibile ma che dev'essere rapportato all'economia locale, cosa che la rende ancora non proprio popolarissima.

Pare inoltre che Nintendo abbia intenzione di lanciare solo il modello originale, ovvero non l'OLED e nemmeno Switch Lite, e per il momento si parla ovviamente solo di Switch 1 e non di Switch 2, che resta al di fuori del discorso.