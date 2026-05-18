I voti di Zero Parades: For Dead Spies, dagli autori di Disco Elysium, sono più che positivi

Il 21 maggio sarà disponibile Zero Parades: For Dead Spies , il nuovo gioco di ZA/UM, autori di Disco Elysium. Già ora, però, le testate internazionali hanno pubblicato le recensioni di questo gioco di ruolo e ci permettono così di capire qual è l'opinione media della stampa.

I voti internazionali di Zero Parades: For Dead Spies

Ecco i voti di Zero Parades: For Dead Spies:

Eurogamer.net - 100/100

DualShockers - 90/100

Console Creatures - 90/100

TechRadar Gaming - 90/100

Checkpoint Gaming - 90/100

GameBlast - 85/100

PCGamesN - 80/100

GameSpot - 80/100

Region Free - 80/100

TheGamer - 80/100

The Wand Report - 80/100

Gfinity - 80/100

Hardcore Gamer - 80/100

Gamereactor UK - 80/100

4Pde - 80/100

Vgames - 75/100

GamesRadar+ - 70/100

IGN Deutschland - 70/100

La media attuale su Metacritic, con 17 recensioni con voto, è di 83/100. Ovviamente la cifra potrebbe cambiare leggermente con l'arrivo di nuove recensioni.

Uno dei voti più bassi è di GamesRadar+, che spiega: "Come erede di Disco Elysium, l'RPG spy-fi di ZA/UM ha fin troppa paura di 'lanciare i dadi' su qualcosa di nuovo. Tuttavia, sebbene le meccaniche e i temi in Zero Parades: For Dead Spies risultino un po' troppo familiari, ciò significa che parte del vecchio fascino persiste - e se si riesce a chiudere un occhio su qualche fastidio occasionale, a Portofiro troverete un cast di NPC che vale davvero la pena conoscere."

Eurogamer.net - che propone il voto massimo - invece scrive: "Seconda opera di ZA/UM, lo studio di Disco Elysium, questo RPG denso di testi e basato sul lancio dei dadi è un'analisi costruita magistralmente su consumismo, impero, nostalgia e molto altro."

Segnaliamo infine che il trailer di Zero Parades: For Dead Spies spiega le dinamiche di gioco.