I voti di Zero Parades: For Dead Spies, dagli autori di Disco Elysium, sono più che positivi

Il 21 maggio sarà disponibile Zero Parades: For Dead Spies, il nuovo gioco di ZA/UM, autori di Disco Elysium. Già ora, però, le testate internazionali hanno pubblicato le recensioni di questo gioco di ruolo e ci permettono così di capire qual è l'opinione media della stampa.
Ecco le recensioni più importanti pubblicate in rete.
I voti internazionali di Zero Parades: For Dead Spies
Ecco i voti di Zero Parades: For Dead Spies:
- Eurogamer.net - 100/100
- DualShockers - 90/100
- Console Creatures - 90/100
- TechRadar Gaming - 90/100
- Checkpoint Gaming - 90/100
- GameBlast - 85/100
- PCGamesN - 80/100
- GameSpot - 80/100
- Region Free - 80/100
- TheGamer - 80/100
- The Wand Report - 80/100
- Gfinity - 80/100
- Hardcore Gamer - 80/100
- Gamereactor UK - 80/100
- 4Pde - 80/100
- Vgames - 75/100
- GamesRadar+ - 70/100
- IGN Deutschland - 70/100
La media attuale su Metacritic, con 17 recensioni con voto, è di 83/100. Ovviamente la cifra potrebbe cambiare leggermente con l'arrivo di nuove recensioni.
Uno dei voti più bassi è di GamesRadar+, che spiega: "Come erede di Disco Elysium, l'RPG spy-fi di ZA/UM ha fin troppa paura di 'lanciare i dadi' su qualcosa di nuovo. Tuttavia, sebbene le meccaniche e i temi in Zero Parades: For Dead Spies risultino un po' troppo familiari, ciò significa che parte del vecchio fascino persiste - e se si riesce a chiudere un occhio su qualche fastidio occasionale, a Portofiro troverete un cast di NPC che vale davvero la pena conoscere."
Eurogamer.net - che propone il voto massimo - invece scrive: "Seconda opera di ZA/UM, lo studio di Disco Elysium, questo RPG denso di testi e basato sul lancio dei dadi è un'analisi costruita magistralmente su consumismo, impero, nostalgia e molto altro."
Segnaliamo infine che il trailer di Zero Parades: For Dead Spies spiega le dinamiche di gioco.
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