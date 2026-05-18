Dead Rising tornerà: è fra le serie che Capcom vuole rilanciare nei prossimi anni

In effetti, sono praticamente dieci anni che la serie è rimasta praticamente ferma, fatta eccezione per la Dead Rising: Deluxe Remaster lanciata nel 2024.

Nei documenti finanziari di Capcom, infatti, il particolare action horror fa parte dei "leading brands" che l'etichetta ha intenzione di rilanciare o su cui vuole puntare nel prossimo futuro, insieme a Devil May Cry, Dragon's Dogma, Ace Attorney, Mega Man e Onimusha , per menzionare quelli che sono rimasti più lontani dalle scene di recente.

Sembra proprio che Dead Rising sia destinato a tornare in scena prossimamente, essendo parte dei giochi che Capcom vuole rilanciare in questi anni, tratto dal catalogo delle serie storiche su cui il publisher punta particolarmente.

Dieci anni fuori dalle scene

L'ultimo gioco nuovo nella serie risale al 2016 e si tratta di Dead Rising 4, lanciato come esclusiva console su Xbox One e poi portato anche su altre piattaforme in seguito, ma che ha segnato l'ultima uscita regolare.

C'era un altro capitolo in sviluppo presso Capcom Vancouver, che sarebbe dovuto essere Dead Rising 5: secondo quanto riferito, doveva avere Chuck Greene e sua figlia Katey come protagonisti all'interno della fittizia città messicana di Zombrex, alle prese con zombie e anche con un cartello della droga, a quanto pare.

Il progetto venne cancellato nel 2018 e da allora, in pratica, la serie è rimasta sostanzialmente ferma.

In effetti, già alcuni mesi fa era emersa l'informazione su un nuovo Dead Rising in sviluppo, e questa sembra essere stata confermata dalle intenzione rese note da Capcom durante la sua recente conferenza finanziaria.