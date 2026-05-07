Netflix mostra Devil May Cry: Stagione 2 in un trailer con il nuovo singolo dei Papa Roach

Devil May Cry: Stagione 2 è in arrivo su Netflix, e per l'occasione possiamo vedere un nuovo trailer intitolato "See U in Hell", che è poi il nuovo singolo dei Papa Roach che fa da accompagnamento musicale al video in questione.

La nuova stagione dell'adattamento anime dalla serie videoludica arriverà il 12 maggio su Netflix, prodotto in collaborazione con Capcom e animato da Studio Mir, portando avanti la narrazione avviata con la prima parte che ha riscosso un notevole successo.

Dopo il trailer di presentazione andato in scena il mese scorso, torniamo dunque a dare un'occhiata a uno spettacolare montaggio di varie sequenze tratte dai nuovi episodi, in questo caso in una sorta di videoclip musicale.