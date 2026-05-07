Netflix mostra Devil May Cry: Stagione 2 in un trailer con il nuovo singolo dei Papa Roach

Devil May Cry: Stagione 2 è in arrivo su Netflix, e per l'occasione possiamo vedere un nuovo trailer intitolato "See U in Hell", che è poi il nuovo singolo dei Papa Roach che fa da accompagnamento musicale al video in questione.
La nuova stagione dell'adattamento anime dalla serie videoludica arriverà il 12 maggio su Netflix, prodotto in collaborazione con Capcom e animato da Studio Mir, portando avanti la narrazione avviata con la prima parte che ha riscosso un notevole successo.
Dopo il trailer di presentazione andato in scena il mese scorso, torniamo dunque a dare un'occhiata a uno spettacolare montaggio di varie sequenze tratte dai nuovi episodi, in questo caso in una sorta di videoclip musicale.
Fratelli in lotta
Prodotta da Adi Shankar e Studio Mir, Devil May Cry: Stagione 2 vedrà il ritorno di Dante come protagonista della storia, ma con una particolare concentrazione sul suo rapporto con il fratello Vergil, come possiamo vedere anche da questo nuovo trailer.
Proprio sul conflitto tra i due fratelli si fonde la narrazione di questa nuova parte della serie animata, riprendendo in effetti un elemento già noto anche nei videogiochi originali da parte di Capcom.
L'operazione transmedia rientra nella volontà della compagnia di Osaka di trasformare Mega Man, Devil May Cry e altre in proprietà intellettuali di punta, che possano contare su una serie di prodotti di intrattenimento su diversi canali, in modo da espandere il loro pubblico potenziale.
L'appuntamento con i nuovi episodi è dunque fissato per il 12 maggio in Italia, attraverso Netflix.
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