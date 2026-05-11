Devil May Cry e Resident Evil, svelati tutti i remake in arrivo?

Certo, un eventuale remake del primo capitolo della saga di Dante dovrà fare a meno di Hideaki Itsuno , lo storico director che ha lasciato Capcom nel 2024, dopo il lancio di Dragon's Dogma 2, e che pare stia lavorando a un nuovo action game presso LightSpeed Studios.

Secondo questa fonte, la casa di Osaka ha intenzione di rilanciare l'originale Devil May Cry con un rifacimento che possa sfruttare in qualche modo anche la popolarità della serie animata, che sta per tornare su Netflix con la Stagione 2 e che pare proiettata verso una terza stagione.

Capcom lavora ai remake di Devil May Cry e del primo Resident Evil , ma non solo: a rivelarlo è il noto leaker Dusk Golem, che come sappiamo ha contatti solidissimi dietro le quinte e raramente si sbaglia.

Torna l'originale Resident Evil?

Il noto leaker sostiene che sono in tutto quattro i progetti di Resident Evil attualmente in cantiere e uno di essi è il tanto chiacchierato remake di Resident Evil Code: Veronica, che pare avrà gli stessi director di Resident Evil 2 e Resident Evil 4.

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E gli altri tre? Qui viene il bello, perché entriamo in un territorio finora fondamentalmente inesplorato. Dusk Golem riferisce infatti che Project Chambers sia il nome in codice del remake di Resident Evil 0, Project Fallen sia il nome in codice del remake del primo Resident Evil e infine che Project Redlife sia il nome in codice di Resident Evil 10.

Secondo questa fonte, sia il remake di RE0 che il nuovo capitolo utilizzeranno il REX Engine, il motore grafico proprietario destinato a sostituire gradualmente il celebre RE Engine, che Capcom ha impiegato a partire da Resident Evil 7 biohazard.

Il leaker riferisce infine che la protagonista di Resident Evil 10 sarà Claire Redfield, il che segnerebbe un ritorno importante per il personaggio, che non svolge un ruolo del genere dai tempi di Code: Veronica.

La roadmap ipotizzata da Dusk Golem vedrebbe appunto il remake di Code: Veronica come il progetto più vicino all'annuncio ufficiale, con possibili novità già durante il Summer Game Fest e un'uscita prevista per il primo trimestre del 2027.

Dopodiché, sempre secondo le stime del leaker, arriverebbero il remake di Resident Evil 0 nel 2028, il remake del primo Resident Evil nel 2029 e infine Resident Evil 10 intorno al 2030.