Devil May Cry è stata rinnovata da Netflix per una terza stagione?

Sembra che Netflix abbia rinnovato Devil May Cry per una terza stagione: lo riferiscono alcune fonti che parlano di una produzione già avviata per quanto concerne i nuovi episodi della serie animata, anche se manca ancora un annuncio ufficiale.
Non sono emersi dettagli sulla trama della Stagione 3, ma un rinnovo rientrerebbe nella visione espressa in principio da Adi Shankar, che ha dichiarato di voler costruire un arco narrativo sviluppato su più stagioni.
Non solo: l'idea di Shankar è quella di differenziare ogni capitolo per stile visivo, sigle e atmosfere, trovando ispirazione nei diversi giochi della serie Capcom per donare al progetto anche un certo senso di progressione.
Nel frattempo, i fan attendono con trepidazione la trasmissione della Stagione 2 di Devil May Cry, che sarà disponibile su Netflix fra pochi giorni, a partire dal 12 maggio.
Una trasposizione fedele e appassionata
Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Devil May Cry, la serie animata voluta da Adi Shankar si pone come una trasposizione fedele e appassionata dei giochi della saga Capcom, che ha richiesto diversi anni per essere realizzata.
A occuparsi della concretizzazione del progetto è stato Studio Mir, giò noto per l'ottimo lavoro svolto con The Legend of Korra e alcune produzioni animate di The Witcher, che con questa serie ha ribadito le proprie capacità.
Diverso è invece il discorso relativo a eventuali nuovi giochi di Devil May Cry: nonostante l'ottimo successo dell'anime, per il momento Capcom non ha ancora annunciato un ritorno del franchise.
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