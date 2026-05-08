Devil May Cry è stata rinnovata da Netflix per una terza stagione?

Non solo: l'idea di Shankar è quella di differenziare ogni capitolo per stile visivo, sigle e atmosfere , trovando ispirazione nei diversi giochi della serie Capcom per donare al progetto anche un certo senso di progressione.

Non sono emersi dettagli sulla trama della Stagione 3 , ma un rinnovo rientrerebbe nella visione espressa in principio da Adi Shankar, che ha dichiarato di voler costruire un arco narrativo sviluppato su più stagioni.

Una trasposizione fedele e appassionata

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Devil May Cry, la serie animata voluta da Adi Shankar si pone come una trasposizione fedele e appassionata dei giochi della saga Capcom, che ha richiesto diversi anni per essere realizzata.

A occuparsi della concretizzazione del progetto è stato Studio Mir, giò noto per l'ottimo lavoro svolto con The Legend of Korra e alcune produzioni animate di The Witcher, che con questa serie ha ribadito le proprie capacità.

Diverso è invece il discorso relativo a eventuali nuovi giochi di Devil May Cry: nonostante l'ottimo successo dell'anime, per il momento Capcom non ha ancora annunciato un ritorno del franchise.