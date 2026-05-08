Escape from Tarkov avvierà la prima stagione questa estate: ecco i primi dettagli

Escape from Tarkov darà il via tra non molto alla sua prima stagione. Precisamente avverrà a luglio e il capo dello studio, Nikita Buyanov, ha spiegato cosa possiamo aspettarci.
Scherzosamente, ha affermato che sono in programma migliaia di anni di contenuti. Più seriamente, ha affermato che - come è ovvio - a ogni stagione ne seguirà una nuova.
Le novità di Escape from Tarkov
A luglio, la prima stagione di Escape from Tarkov, nota come Kord Breach, si focalizzerà sulla fazione Black Division, introdotta ma non approfondita con l'arrivo della versione 1.0 del videogioco. A fianco dei personaggi regolari ci sarà un personaggio stagionale, come potete vedere nell'immagine qui sotto.
Sulla base delle immagini condivise, possiamo affermare che le stagioni dureranno almeno 74 giorni. Quando arriverà una nuova stagione in Escape from Tarkov, sarà attivata una serie di modificatori, alcuni negativi e alcuni positivi, per personalizzare la propria esperienza. Ci sono anche dei modificatori globali attivi per tutti.
La prima stagione dello sparatutto a estrazione introdurrà anche nuovi vestiti, a tema Black Division. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Escape from Tarkov.
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