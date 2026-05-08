Escape from Tarkov avvierà la prima stagione questa estate: ecco i primi dettagli

Escape from Tarkov darà il via tra non molto alla sua prima stagione. Precisamente avverrà a luglio e il capo dello studio, Nikita Buyanov, ha spiegato cosa possiamo aspettarci.

Scherzosamente, ha affermato che sono in programma migliaia di anni di contenuti. Più seriamente, ha affermato che - come è ovvio - a ogni stagione ne seguirà una nuova.