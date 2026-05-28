Xiaomi 17T Pro, la recensione dello smartphone Android buono per tutto a meno di 900€

Materiali premium, un cuore hardware potente e chicche software inedite per catturare le emozioni prima ancora dello scatto fanno il resto: basterà tutto questo per giustificare un prezzo comunque importante? Scopriamolo insieme nella nostra recensione dello Xiaomi 17T Pro .

Quest'anno la Serie T di Xiaomi fa sul serio. Con il nuovo Xiaomi 17T Pro, l'azienda cinese promette di offrire un'esperienza quasi da flagship, senza troppi compromessi. Sulla carta, infatti, le novità inserite in questa generazione fanno gola a molti: un comparto fotografico che introduce, per la prima volta su questa gamma, un vero teleobiettivo periscopico 5x , un display luminosissimo studiato appositamente per azzerare l'affaticamento visivo e, a supportare il tutto, una batteria al silicio-carbonio capiente e super veloce da ricarica, con qualsiasi caricabatterie.

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi 17T Pro

Con Xiaomi 17T Pro l'azienda cinese ha deciso di cambiare passo rispetto alle precedenti generazioni. Pur non essendo un flagship della serie principale, qui non ci sono compromessi evidenti: tutto è stato progettato per spingere al massimo su prestazioni, autonomia e comparto multimediale, con l'obiettivo dichiarato di competere direttamente con i migliori flagship Android del 2026.

Xiaomi 17T Pro

Al centro di tutto troviamo il nuovo MediaTek Dimensity 9500 realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, un chip che segna un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente. Non solo un evidente salto lato CPU, ma anche una maggiore efficienza energetica, per temperature e consumi sorprendentemente contenuti. La GPU Mali G1-Ultra con supporto completo al ray tracing porta l'esperienza gaming su un altro livello, soprattutto nei titoli compatibili con illuminazione e riflessi avanzati.

Il comparto memorie è da autentico top di gamma, e probabilmente questo è il settore dove il prezzo lievita. Abbiamo infatti 12 GB di RAM LPDDR5X a 9600 Mbps, che si affiancano a uno storage UFS 4.1 rapidissimo, disponibile fino al taglio da 1 TB. Tradotto nell'uso reale significa caricamenti immediati, trasferimenti velocissimi e una fluidità generale che raramente lascia spazio a rallentamenti o attese.

Anche il display gioca un ruolo centrale nell'esperienza d'uso. Xiaomi 17T Pro monta un ampio pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 144Hz, capace di offrire animazioni estremamente fluide e una risposta al tocco sempre precisa. Fondamentale anche il lavoro svolto dal sistema di dissipazione Xiaomi 3D IceLoop, ampliato rispetto al modello standard.

Il display dello Xiaomi 17T Pro

Sul fronte fotografico Xiaomi alza ulteriormente l'asticella. Il sensore principale Light Fusion 950 da 50 MP, in formato 1/1,31", eredita parte della struttura ottica dello Xiaomi Ultra, compreso un elemento aggiuntivo in vetro che migliora qualità e gestione della luce. Grande protagonista è poi il teleobiettivo periscopico Leica 5x da 50 MP, capace non solo di offrire zoom di qualità, ma anche macro a distanza ravvicinata fino a 30 cm. Molto migliorato anche il comparto video, che offre registrazione fino in 8K a 30 fps e una modalità cinematografica in 4K a 60 fps pensata chiaramente per creator e utenti più esigenti. .

Xiaomi è riuscita a integrare, senza aumentare le dimensioni, una bella batteria al silicio-carbonio da 7000 mAh con ricarica HyperCharge da 100W, ora compatibile con qualsiasi blocco alimentatore. In questo modo si può recuperare il 50% della carica in poco più di 20 minuti, mentre non manca nemmeno la ricarica wireless da 50W. La connettività è completa e include 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 dual channel, NFC, eSIM e il nuovo chip proprietario T1 Plus dedicato alla stabilità del segnale e alle comunicazioni offline di emergenza. A completare il pacchetto troviamo frame in alluminio, certificazione IP68 contro acqua e polvere e una confezione minimalista che, come da prassi, non include il caricatore.

Il contenuto della confezione di Xiaomi 17T Pro

Il prezzo dello Xiaomi 17T Pro parte da 899,90€. Questa cifra si riferisce alla versione con configurazione base, dotata di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il dispositivo è comunque disponibile anche in varianti con maggiore spazio di archiviazione, rispettivamente nei tagli da 12 GB + 512 GB e 12 GB + 1 TB.

Scheda tecnica dello Xiaomi 17T Pro