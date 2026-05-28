Dubbi sull'enciclica di Papa Leone XIV: il pontefice potrebbe aver "accusato" l'IA con circa metà testo generato da IA

Secondo alcune analisi indipendenti, è possibile che l'intelligenza artificiale sia stata utilizzata nella stesura di parti della nuova enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas, un documento dedicato all'impatto dell'IA sull'umanità. La questione ha sollevato un acceso dibattito, poiché il testo affronta proprio i rischi e le implicazioni morali dell'intelligenza artificiale. Un'analisi pubblicata da Linch Zhang sul forum LessWrong ha rilevato che alcuni paragrafi dell'enciclica potrebbero essere composti tra il 40% e il 100% da contenuti generati da IA, secondo il rilevatore di contenuti Pangram. In particolare, Zhang ha osservato la presenza di caratteristiche linguistiche tipiche dei modelli di intelligenza artificiale.

Ulteriori test di rilevazione di utilizzo dell'IA nell'Encicilica del Papa Un altro test indipendente ha analizzato il documento sezione per sezione con Pangram, rilevando che il 62% del primo capitolo sarebbe stato generato dall'IA. Inoltre, un'analisi condotta da The Verge su circa 2.000 parole del testo ha stimato che il 46% potrebbe essere di origine artificiale. Per la prima volta, Papa Leone XIV parla di IA nella nuova enciclica "Magnifica Humanitas" Tuttavia, i risultati non sono uniformi. Alcune parti dell'enciclica sono state invece classificate come completamente scritte da esseri umani. Lo stesso Zhang ha sottolineato che Pangram ha identificato alcune sezioni come "essenzialmente 0% IA". Inoltre, le analisi su precedenti encicliche mostrano un livello di certezza del 100% di scrittura umana nei primi 20 paragrafi, così come una trascrizione di un discorso del Papa, anch'essa classificata come totalmente umana.

L'IA, dunque, è stata utilizzata per generare il testo letto dal Papa? È importante notare che gli strumenti di rilevamento dell'IA non sono infallibili. Diversi sistemi possono produrre risultati differenti e anche in caso di consenso non esiste una certezza assoluta. Pangram, comunque, è considerato uno dei sistemi più affidabili tra i ricercatori, con una stima di falsi positivi molto bassa, circa 1 su 10.000 secondo dati del 2025. Le encicliche sono documenti ufficiali del Papa che affrontano temi morali e sociali rilevanti. Magnifica Humanitas è la prima enciclica di Papa Leone XIV e la prima interamente dedicata all'intelligenza artificiale. È stata presentata insieme a Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic. Il Vaticano non ha rilasciato commenti immediati sulla questione