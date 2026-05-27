Prezzi delle memorie alle stelle nel 2026: sono più care del 50% per effetto del boom IA

A trainare la crescita sono soprattutto l'espansione dell'intelligenza artificiale e la domanda di memorie avanzate utilizzate nei data center. Anche i prezzi delle DRAM hanno contribuito in modo decisivo al risultato, toccando livelli record nel corso del primo trimestre.

Il mercato delle memorie DRAM ha aperto il 2026 con risultati senza precedenti . Secondo gli ultimi dati di Counterpoint Research, i ricavi del settore sono aumentati dell'80% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo il livello più alto mai registrato per il comparto.

Samsung torna davanti a SK Hynix nel mercato DRAM

Samsung ha chiuso il trimestre con una quota di mercato del 38%, consolidando il ritorno al primo posto dopo il sorpasso avvenuto nel quarto trimestre del 2025. Negli ultimi mesi la competizione con SK Hynix era diventata particolarmente serrata, soprattutto nel segmento delle memorie ad alte prestazioni dedicate all'IA, tanto che anche SK Hynix ha raggiunto il club dei mille miliardi.

Un ruolo centrale è stato svolto dalle HBM, le High Bandwidth Memory utilizzate negli acceleratori IA e nelle GPU per data center. Anche la diffusione crescente delle memorie LPDDR5 nelle infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale ha contribuito ad aumentare la domanda globale.

Micron Technology ha invece mantenuto stabile la propria quota di mercato, continuando però ad ampliare la capacità produttiva per intercettare la crescita del settore. Il produttore americano punta soprattutto a rafforzarsi nelle tecnologie di nuova generazione, considerate strategiche per i prossimi anni.

Nel frattempo emerge sempre di più anche il ruolo della Cina. CXMT ha registrato una crescita dei ricavi superiore al 700% rispetto all'anno precedente, raddoppiando la propria quota di mercato fino all'8% e consolidandosi come quarto produttore globale.

Secondo Counterpoint, la crescita di CXMT è stata favorita sia dall'espansione della domanda interna cinese sia dal forte aumento dei prezzi delle memorie. L'azienda starebbe inoltre preparando una futura quotazione in Borsa per raccogliere capitali da destinare all'espansione produttiva e all'ingresso nel mercato HBM dedicato ai data center IA.

Gli analisti segnalano che il prezzo medio delle DRAM continua ad aumentare mese dopo mese. Per il secondo trimestre del 2026 viene previsto un ulteriore incremento del 50% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, includendo sia le memorie HBM sia le DRAM tradizionali. Samsung e Micron stanno ampliando rapidamente gli impianti produttivi e rafforzando lo sviluppo delle tecnologie più avanzate per mantenere il vantaggio competitivo rispetto ai nuovi concorrenti cinesi.

L'intero settore delle memorie viene ora stimato in crescita di oltre il 300% su base annua per il 2026. Una previsione che evidenzia quanto la domanda generata dall'intelligenza artificiale stia trasformando il mercato dei semiconduttori.