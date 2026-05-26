Il creatore di Kingdom Come si prende gioco di Ubisoft: potrebbero fare 10 giochi come Deliverance all'anno

Ubisoft si trova in una fase difficile e da mesi si sta ristrutturando, licenziando svariati dipendenti e cancellando vari progetti. Inoltre, ha segnalato una perdita di 1,3 miliardi durante l'attuale anno fiscale.

Reagendo alla situazione, il creatore di Kingdom Come: Deliverance e co-fondatore di Warhorse Studios - Daniel Vávra - ha detto la propria e si è preso gioco di Ubisoft.