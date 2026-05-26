Il creatore di Kingdom Come si prende gioco di Ubisoft: potrebbero fare 10 giochi come Deliverance all'anno

Ubisoft si trova in una fase difficile e da mesi si sta ristrutturando, licenziando svariati dipendenti e cancellando vari progetti. Inoltre, ha segnalato una perdita di 1,3 miliardi durante l'attuale anno fiscale.
Reagendo alla situazione, il creatore di Kingdom Come: Deliverance e co-fondatore di Warhorse Studios - Daniel Vávra - ha detto la propria e si è preso gioco di Ubisoft.
Il commento dell'autore di Kingdom Come: Deliverance
Tramite un post su Twitter, Vávra ha affermato: "Ubisoft ha 16.600 dipendenti dopo i licenziamenti. Ooops. Parliamo di 70 volte le dimensioni di Warhorse."
Ha poi proseguito affermando: "Potrebbero realizzare 10 giochi delle dimensioni di Kingdom Come Deliverance 2, ognuno sviluppato per sette anni, pubblicati ogni anno!". Il co-fondatore ritiene quindi che con la forza lavoro a disposizione, Ubisoft dovrebbe essere in grado di realizzare molti giochi ogni anno di qualità e di dimensioni comunque considerevoli, considerando che Deliverance 2 non è certamente un gioco breve.
Chiude il discorso chiedendo un "consiglio", sebbene anche in questo caso sia più una frecciatina che altro: "La domanda però è: dovrei comprare le azioni con l'attuale calo del valore?".
Segnaliamo infine che il nuovo Kingdom Come arriverà il prossimo anno fiscale e sarà un "GDR a mondo aperto".
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.