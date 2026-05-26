The Talos Principle 3 sarà sicuramente l'ultimo gioco della serie: il team spiega perché

The Talos Principle 3 è in sviluppo e ci permetterà di proseguire le avventure puzzle ideate da Croteam. Ci permetterà anche di finire le avventure, visto che sarà l'ultimo gioco della serie.
Sebbene possa essere un grande dispiacere per i fan, lo scrittore Jonas Kyratzes ha spiegato a PCGamer il ragionato motivo dietro la scelta.
Il commento di Croteam su The Talos Principle 3
Kyratzes ha affermato che non immagina The Talos Principle come "un franchise che andrà avanti ancora e ancora". Lo studio aveva impostato un'idea generale di come avrebbe voluto raccontare la storia nell'arco di tre giochi e ora siamo arrivati alla fine. "Questo è l'ultimo The Talos Principle".
"Potremmo fare dei piccoli spin-off, un giorno, o qualcosa del genere, ma la storia di The Talos Principle finisce con il terzo titolo", ha spiegato lo scrittore. "Molti videogiochi semplicemente non finiscono e hanno infiniti cliffhanger o che altro, e non c'è una conclusione soddisfacente alla storia. E poi a un certo punto la compagnia chiude e la storia non viene completata. Con The Talos Principle, non è ciò che vogliamo fare."
Continua spiegando: "Vogliamo raccontare una storia e poi raggiungere un finale... Davvero, l'idea è di realizzare un lavoro completo - dal nostro punto di vista si tratta di una singola storia divisa in tre parti. Quando sarà completa, penso che sarà chiaro a tutti. Questo era il nostro intento".
"È un gioco molto particolare. È qualcosa di davvero unico, e le persone hanno reazioni molto forti nei suoi confronti," ha aggiunto Kyratzes. "Voglio dire, non è l'unico gioco ad avere questa caratteristica, ma è certamente molto gratificante e bello che le persone rispondano con tanta forza a questo suo spirito umanista, e che ne siano commosse e che ci tengano. E ancora una volta, ecco perché non vuoi trattarlo come un franchise: non è come cucinare un hamburger... non è che ne fai uno, ne fai un altro, e poi un altro ancora."
"La storia è raccontata. Le cose che volevamo fare sono compiute. Spero sia soddisfacente come arco narrativo, dall'inizio della nuova umanità fino al suo lontano futuro. Ed è tutto qui. E poi puoi giocarci, e puoi vivere questa bellissima esperienza. Puoi sentirti felice così."
Diteci, cosa ne pensate? Se ancora non avete giocato alla serie, vi lasciamo alla recensione di The Talos Principle e alla recensione di The Talos Principle 2.
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