The Talos Principle 3 è stato annunciato con un trailer e i primi dettagli

The Talos Principle 3 è stato annunciato con un trailer da Croteam e Devolver Digital, che hanno rivelato i primi dettagli sul terzo e ultimo capitolo della celebre saga, in arrivo nel corso del 2027 su PC e PS5.

Nel gioco continueremo il viaggio filosofico e narrativo che caratterizza la serie, approdando stavolta nell'Anomalia: un luogo misterioso, fuori da ogni logica conosciuta, in cui realtà, memoria e identità si intrecciano per dar vita a una dimensione sospesa fra spiritualità e fantascienza.

Con questo terzo episodio, gli autori puntano a espandere ulteriormente la formula che ha determinato il successo del franchise di The Talos Principle, introducendo rompicapo ancora più complessi e un racconto profondamente introspettivo, che non mancherà di coinvolgervi.

Gli autori Jonas Kyratzes, Verena Kyratzes e Tom Jubert hanno infatti promesso una storia che affronta temi complessi come vita, morte, identità e trascendenza, mantenendo quell'approccio filosofico che ha sempre distinto la saga dalle altre produzioni del genere.