The Talos Principle 3 è stato annunciato con un trailer e i primi dettagli

The Talos Principle 3 è stato annunciato con un trailer da Croteam e Devolver Digital, che hanno rivelato i primi dettagli sul terzo e ultimo capitolo della celebre saga, in arrivo nel corso del 2027 su PC e PS5.
Nel gioco continueremo il viaggio filosofico e narrativo che caratterizza la serie, approdando stavolta nell'Anomalia: un luogo misterioso, fuori da ogni logica conosciuta, in cui realtà, memoria e identità si intrecciano per dar vita a una dimensione sospesa fra spiritualità e fantascienza.
Con questo terzo episodio, gli autori puntano a espandere ulteriormente la formula che ha determinato il successo del franchise di The Talos Principle, introducendo rompicapo ancora più complessi e un racconto profondamente introspettivo, che non mancherà di coinvolgervi.
Gli autori Jonas Kyratzes, Verena Kyratzes e Tom Jubert hanno infatti promesso una storia che affronta temi complessi come vita, morte, identità e trascendenza, mantenendo quell'approccio filosofico che ha sempre distinto la saga dalle altre produzioni del genere.
Una nuova, appassionante avventura
A poco più di un anno dall'uscita di The Talos Principle: Reawakened, Croteam e Devolver Digital hanno dunque deciso di annunciare il ritorno della serie con un "gran finale" decisamente ambizioso, che porterà sullo schermo i puzzle più elaborati mai visti finora.
Oltre agli enigmi, The Talos Principle 3 confermerà la forte impronta narrativa tipica di questo franchise, consentendoci di esplorare una visione del futuro dell'umanità che gli autori hanno definito "post-scarsità ma mai post-umana", attraverso scenari molto diversi fra di loro.
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