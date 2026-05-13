Xbox si aggiorna: cambia l'avvio, le medaglie del Gamerscore e non solo

Per il momento si tratta di un contenuto in esclusiva per gli Xbox Insider , ovvero coloro che fanno parte del programma per accedere in anticipo alle novità della console.

È ora in arrivo un nuovo aggiornamento per Xbox : Microsoft ha infatti reso disponibile al download un update per il firmware che modifica vari dettagli della console.

Le novità dell'aggiornamento di Xbox

Tramite il proprio sito ufficiale, Xbox ha svelato che l'aggiornamento si occupa di modificare la fase di avvio della console, con nuove animazioni e nuovi suoni e anche il nuovo logo di Xbox in verde, presentato alcune settimane fa e che potete vedere in testa alla notizia.

Le medaglie del Gamerscore

Inoltre, sono state aggiunte nuove medaglie per rappresentare il livello di Gamerscore dei giocatori. Come potete vedere nell'immagine qui sopra, si arriva fino a 10 milioni di punti, ma il badge di tale rango non è stato svelato. La medaglia base è un semplice cerchio ma salendo di livello si ottengono degli ornamenti che la rendono sempre più elaborata. Anche il colore cambia leggermente.

A questo si aggiungono una serie di opzioni per filtrare i giochi nella propria libreria Xbox, così da separare quelli che possediamo da quelli che sono stati condivisi con noi, così come capire quali giochi installati non sono più accessibili (ad esempio se sono stati tolti da un abbonamento).

Le novità arriveranno più avanti, in una data non meglio definita, anche per chi non è iscritto al programma Insider. Vi ricordiamo infine che non dovete aspettare per accedere ai primi giochi di maggio di Xbox Game Pass.