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Xbox ricorda a tutti che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace

Tramite un post sui social media, Xbox ha deciso di ricordare a tutti i videogiocatori che i giochi non sono per forza brutti solo perché non piacciono a voi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/05/2026
Il logo di Xbox

Nel mondo dei videogiochi si discute spesso della qualità delle opere e sebbene ci sia un modo un po' più oggettivo per giudicare e spiegare la qualità di un titolo, è innegabile che alla fine la qualità di un gioco non sia direttamente proporzionale a quanto il singolo videogiocatore possa divertirsi con esso.

Anche Xbox ha voluto commentare la questione, con un piccolo messaggio.

Il commento di Xbox sui videogiochi belli e brutti

Tramite i social media, l'account ufficiale di Xbox ha scritto: "Ricordate: solo perché voi non apprezzate un gioco, non significa che sia un brutto gioco".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'impressione è che il commento sia una indiretta risposta al rumore generato da Mixtape, un videogioco appena pubblicato dagli autori di The Artful Escape e pubblicato al lancio su Game Pass. Sebbene l'opera abbia ottenuto ottimi voti in media, molti abbonati non hanno apprezzato il gioco, che tende a essere poco interattivo con intere sezioni che possono essere completate quasi senza premere tasti.

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Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Mixtape.

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