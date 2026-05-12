Xbox ricorda a tutti che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace

Nel mondo dei videogiochi si discute spesso della qualità delle opere e sebbene ci sia un modo un po' più oggettivo per giudicare e spiegare la qualità di un titolo, è innegabile che alla fine la qualità di un gioco non sia direttamente proporzionale a quanto il singolo videogiocatore possa divertirsi con esso.

Anche Xbox ha voluto commentare la questione, con un piccolo messaggio.