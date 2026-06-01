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Un leak dello State of Play svela non i giochi, ma cosa Sony cucinerà per l'evento: ecco il menù

I leak sono all'ordine del giorno per gli eventi videoludici e infatti ora ne è arrivato uno per lo State of Play: non si tratta però di un leak dei giochi ma di un leak del menù della serata dell'evento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/06/2026
Wolverine in Marvel's Wolverine

Lo State of Play andrà in onda alle 23:00, ora italiana, del 2 giugno (ovvero domani sera) e ci permetterà di scoprire cosa abbia in serbo per noi Sony. Per il momento non ci sono stati leak dei videogiochi e continua a essere così. Un leak però c'è: il menù proposto da Sony.

Dovete infatti sapere che, negli USA, Sony manderà in onda lo State of Play presso i cinema Alamo Drafthouse (di proprietà della compagnia). La catena è però nota soprattutto per il proprio cibo, che va ben oltre i semplici popcorn. Ora, sappiamo cosa si potrà mangiare durante l'evento.

Il leak dello State of Play

Ecco il menù che Sony proporrà per la serata dello State of Play:

  • Savage Sticks $12 - Bastoncini di pretzel caldi conditi con olio all'aglio e basilico, guarniti con parmigiano e serviti con salsa marinara di accompagnamento
  • Rage Pizza $20 - Salsa San Marzano, salame piccante, bacon, salsiccia di maiale, funghi arrostiti, miscela di formaggi esclusiva e parmigiano, il tutto completato da una colata di salsa ranch
  • Last Stand $16 - Vodka Wheatley Small Batch, liquore al caffè Mr Black Cold Brew, sciroppo di gomma Demerara Liber & Co., caffè cold brew
  • Mutant Instinct $16 - Whisky canadese Crown Royal, Mezcal Illegal, lime, sciroppo di gomma all'ananas
Il menù dello State of Play
Il menù dello State of Play

I nomi di tutti i cibi sono legati agli X-Men e Wolverine, che sarà la star dello show come già sappiamo, quindi non ci dicono nulla di particolare su altri possibili annunci speciali. Ovviamente sarebbe poco furbo da parte di Sony proporre dei cibi che suggeriscono cosa sarà mostrato.

Lo State of Play potrebbe durare ben 90 minuti, secondo un indizio Lo State of Play potrebbe durare ben 90 minuti, secondo un indizio

In Italia non sarà possibile andare al cinema per vedere lo State of Play, ma potrete seguirlo con Multiplayer.it e leggere i nostri articoli dedicati.

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