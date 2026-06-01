Un leak dello State of Play svela non i giochi, ma cosa Sony cucinerà per l'evento: ecco il menù

Lo State of Play andrà in onda alle 23:00, ora italiana, del 2 giugno (ovvero domani sera) e ci permetterà di scoprire cosa abbia in serbo per noi Sony. Per il momento non ci sono stati leak dei videogiochi e continua a essere così. Un leak però c'è: il menù proposto da Sony .

Il leak dello State of Play

Ecco il menù che Sony proporrà per la serata dello State of Play:

Savage Sticks $12 - Bastoncini di pretzel caldi conditi con olio all'aglio e basilico, guarniti con parmigiano e serviti con salsa marinara di accompagnamento

$12 - Bastoncini di pretzel caldi conditi con olio all'aglio e basilico, guarniti con parmigiano e serviti con salsa marinara di accompagnamento Rage Pizza $20 - Salsa San Marzano, salame piccante, bacon, salsiccia di maiale, funghi arrostiti, miscela di formaggi esclusiva e parmigiano, il tutto completato da una colata di salsa ranch

$20 - Salsa San Marzano, salame piccante, bacon, salsiccia di maiale, funghi arrostiti, miscela di formaggi esclusiva e parmigiano, il tutto completato da una colata di salsa ranch Last Stand $16 - Vodka Wheatley Small Batch, liquore al caffè Mr Black Cold Brew, sciroppo di gomma Demerara Liber & Co., caffè cold brew

$16 - Vodka Wheatley Small Batch, liquore al caffè Mr Black Cold Brew, sciroppo di gomma Demerara Liber & Co., caffè cold brew Mutant Instinct $16 - Whisky canadese Crown Royal, Mezcal Illegal, lime, sciroppo di gomma all'ananas

Il menù dello State of Play

I nomi di tutti i cibi sono legati agli X-Men e Wolverine, che sarà la star dello show come già sappiamo, quindi non ci dicono nulla di particolare su altri possibili annunci speciali. Ovviamente sarebbe poco furbo da parte di Sony proporre dei cibi che suggeriscono cosa sarà mostrato.

In Italia non sarà possibile andare al cinema per vedere lo State of Play, ma potrete seguirlo con Multiplayer.it e leggere i nostri articoli dedicati.