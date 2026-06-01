MSI annuncia MEG Vision X2 AI+, desktop da gaming con assistente IA LuckyClaw e interfaccia Holostage integrata

MSI ha svelato il MEG Vision X2 AI+, un nuovo prodotto che trasforma i PC da gaming in dispositivi evoluti, dove l'intelligenza artificiale diventa sempre più cruciale. I due elementi principali sono il compagno locale IA integrato, LuckyClaw, e un AI Holostage che conferisce ad avatar e compagni digitali una vera e propria forma tangibile. Ecco le principali caratteristiche di questo nuovo prodotto.

Le caratteristiche del desktop da gaming Come vi abbiamo anticipato, questo prodotto introduce LuckyClaw, ovvero un compagno IA agentic in grado di rispondere a comandi vocali. Con questo assistente è possibile controllare prestazioni, impostazioni e illuminazione RGB senza utilizzare le mani. Ad arricchire l'esperienza è l'AI Holostage: si tratta di un'interfaccia di visualizzazione cilindrica che è stata integrata direttamente nello chassis. In questo modo, il compagno virtuale assumerà una vera forma tangibile. Ecco come dovrebbe essere: Secondo quanto riportato, il MEG Vision X2 AI+ combina l'interazione IA con l'hardware gaming ad alte prestazioni di MSI, garantendo un'esperienza di gioco fluida e supporti intelligenti durante l'utilizzo. Per ora non sono state condivise ulteriori informazioni, ma gli elementi centrali del prodotto saranno LuckyClaw e l'interfaccia AI Holostage. Non ci resta che attendere per scoprire dettagli su disponibilità e prezzi. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Altre novità da MSI Non è tutto, perché nelle ultime ore MSI ha annunciato anche MSI Claw 8 EX AI+, un nuovo dispositivo portatile da gaming ad alte prestazioni, dotato del nuovo Intel Arc G3 Extreme. Utilizza inoltre Intel ARC B390 come scheda video integrata e 32 GB di RAM LPDDR5X, oltre a 1TB di SSD NVMe. MSI, ecco il primo monitor QD-OLED 4K da 360 Hz con modalità tripla: MPG 322URDX36 arriva al Computex 2026 Per quanto concerne le prestazioni, il chip è caratterizzato da CPU a 14 core con 2 P-Core, 8 E-Core e 4 LP E-core, con grafica Xe3, WiFi 7 R2, Bluetooth 6.0 e supporto per Thunderbolt 4. Potete trovare tutte le caratteristiche del dispositivo MSI Claw 8 EX AI+ in questo articolo.