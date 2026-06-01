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Annunciato Ragnarok Console Project per PS5, Xbox, Switch 2 e PC, un nuovo GDR dal franchise di Ragnarok Online

Gravity annuncia Ragnarok Console Project, nuovo GDR single player ambientato nell'universo di Ragnarok Online: un mondo in collasso, scelte decisive e un viaggio tra realtà distorte. In arrivo nel 2027.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/06/2026
Protagonisti di Ragnarok Console Projekt

Il publisher Gravity e i team di sviluppo Daweon Game Media Lab e Waycoder hanno annunciato Ragnarok Console Project, titolo provvisorio di un nuovo GDR ambientato nell'universo di Ragnarok, franchise che oggi conta oltre 100 milioni di giocatori e che include anche il celebre MMO Ragnarok Online.

Il debutto è previsto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam nella prima metà del 2027. Qui sotto trovate il trailer dell'annuncio insieme ai primi dettagli ufficiali.

I primi dettagli

Secondo le informazioni condivise, Ragnarok Console Project sarà un GDR single player con combattimenti a turni. Il gioco propone una reinterpretazione completa del mondo fantasy della serie, ora trasformato in un luogo sull'orlo del collasso, dove realtà distorte e verità sepolte emergono progressivamente nel corso dell'avventura.

Gli autori di Kingdom Come vogliono essere "i nuovi re" dei GDR, anche grazie a Il Signore degli Anelli Gli autori di Kingdom Come vogliono essere i nuovi re dei GDR, anche grazie a Il Signore degli Anelli

La narrativa è costruita attorno alle scelte e alle responsabilità che ne derivano, andando oltre il classico schema "bene contro male". L'esplorazione porterà attraverso deserti, rovine, laboratori di ricerca e zone segnate da fratture dimensionali, mentre le distorsioni legate al misterioso Cuore di Ymir iniziano a consumare la realtà. Durante il viaggio sarà possibile reclutare compagni appartenenti a classi iconiche della serie, come Cavalieri, Maghi, Sacerdoti, Cacciatori e altre, ciascuno con ruoli e stili di combattimento distinti.

Molti dettagli devono ancora essere chiariti, ma con un lancio fissato per la prima metà del 2027 è probabile che non passerà molto tempo prima di scoprire di più su Ragnarok Console Project.

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