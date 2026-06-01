Annunciato Ragnarok Console Project per PS5, Xbox, Switch 2 e PC, un nuovo GDR dal franchise di Ragnarok Online

Il debutto è previsto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam nella prima metà del 2027 . Qui sotto trovate il trailer dell'annuncio insieme ai primi dettagli ufficiali.

Il publisher Gravity e i team di sviluppo Daweon Game Media Lab e Waycoder hanno annunciato Ragnarok Console Project , titolo provvisorio di un nuovo GDR ambientato nell'universo di Ragnarok , franchise che oggi conta oltre 100 milioni di giocatori e che include anche il celebre MMO Ragnarok Online.

I primi dettagli

Secondo le informazioni condivise, Ragnarok Console Project sarà un GDR single player con combattimenti a turni. Il gioco propone una reinterpretazione completa del mondo fantasy della serie, ora trasformato in un luogo sull'orlo del collasso, dove realtà distorte e verità sepolte emergono progressivamente nel corso dell'avventura.

La narrativa è costruita attorno alle scelte e alle responsabilità che ne derivano, andando oltre il classico schema "bene contro male". L'esplorazione porterà attraverso deserti, rovine, laboratori di ricerca e zone segnate da fratture dimensionali, mentre le distorsioni legate al misterioso Cuore di Ymir iniziano a consumare la realtà. Durante il viaggio sarà possibile reclutare compagni appartenenti a classi iconiche della serie, come Cavalieri, Maghi, Sacerdoti, Cacciatori e altre, ciascuno con ruoli e stili di combattimento distinti.

Molti dettagli devono ancora essere chiariti, ma con un lancio fissato per la prima metà del 2027 è probabile che non passerà molto tempo prima di scoprire di più su Ragnarok Console Project.