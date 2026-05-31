Pokémon Champions vedrà l'arrivo di nuovi personaggi: ecco quando

Quando arriveranno i nuovi personaggi di Pokémon Champions? Il pur generoso roster del gioco, composto al lancio da circa duecento creature, verrà arricchito questa estate, secondo quanto rivelato dal producer Masaaki Hoshino.

"Subito dopo il lancio ci siamo occupati dei problemi man mano che li individuavamo", ha spiegato Hoshino. "Per quanto riguarda l'evoluzione del metagioco, al momento stiamo concentrando la nostra attenzione sull'uscita della versione mobile."

"Successivamente, tra circa tre mesi, prevediamo di aggiungere altri Pokémon e di rimuovere alcune restrizioni relative agli strumenti tenuti dai Pokémon", ha continuato il producer, parlando quindi dei motivi per cui il team di sviluppo ha compiuto determinate scelte.

"Nella situazione attuale, in cui sono presenti molte Mega Evoluzioni, volevamo creare un ambiente che fosse facilmente comprensibile anche per chi non ha familiarità con le battaglie Pokémon, e credo che ci siamo riusciti nella maggior parte dei casi."

"Alcuni giocatori hanno detto che il numero di Pokémon e strumenti utilizzabili è troppo limitato, mentre altri ritengono che sia già più che sufficiente. Per il momento, quindi, intendiamo procedere con cautela. Anche per il lancio su smartphone vogliamo dare priorità a un'esperienza che risulti accessibile per i principianti."