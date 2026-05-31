Pokémon Champions vedrà l'arrivo di nuovi personaggi: ecco quando

Quando arriveranno i nuovi personaggi di Pokémon Champions? Il pur generoso roster del gioco, composto al lancio da circa duecento creature, verrà arricchito questa estate, secondo quanto rivelato dal producer Masaaki Hoshino.
"Subito dopo il lancio ci siamo occupati dei problemi man mano che li individuavamo", ha spiegato Hoshino. "Per quanto riguarda l'evoluzione del metagioco, al momento stiamo concentrando la nostra attenzione sull'uscita della versione mobile."
"Successivamente, tra circa tre mesi, prevediamo di aggiungere altri Pokémon e di rimuovere alcune restrizioni relative agli strumenti tenuti dai Pokémon", ha continuato il producer, parlando quindi dei motivi per cui il team di sviluppo ha compiuto determinate scelte.
"Nella situazione attuale, in cui sono presenti molte Mega Evoluzioni, volevamo creare un ambiente che fosse facilmente comprensibile anche per chi non ha familiarità con le battaglie Pokémon, e credo che ci siamo riusciti nella maggior parte dei casi."
"Alcuni giocatori hanno detto che il numero di Pokémon e strumenti utilizzabili è troppo limitato, mentre altri ritengono che sia già più che sufficiente. Per il momento, quindi, intendiamo procedere con cautela. Anche per il lancio su smartphone vogliamo dare priorità a un'esperienza che risulti accessibile per i principianti."
Aggiunte cadenzate
A pochi giorni dall'inizio della Stagione M‑2 di Pokémon Champions, Hoshino ha spiegato che gli aggiornamenti estivi non comporteranno l'introduzione di grandi quantità di nuovi Pokémon, e che in tal senso si procederà in maniera graduale.
"Osservando le reazioni dei giocatori sui social network, sembra che molti utenti più esperti condividano la nostra stessa idea: vogliamo che arrivino tanti nuovi giocatori", ha detto il producer. "Naturalmente ci sono persone che ritengono che i contenuti disponibili siano ancora insufficienti, ma già adesso esistono molti elementi che un nuovo giocatore potrebbe trovare difficili da comprendere, come abilità speciali, strumenti ed effetti delle capacità."
"Con il lancio della versione mobile speriamo che possano giocare anche persone che non possiedono un Nintendo Switch e utenti che non hanno mai avuto esperienze con un gioco Pokémon. Per questo motivo vogliamo puntare prima di tutto sulla chiarezza e introdurre gradualmente nuovi elementi."
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