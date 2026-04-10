Pokémon Champions su Nintendo Switch 2 ha un bug che abbassa la risoluzione, ma c’è un pratico fix fai‑da‑te

Il lancio di Pokémon Champions non sta vivendo il suo momento migliore: molti utenti segnalano problemi tecnici e strutturali di varia entità. Tra questi è emerso anche un curioso bug che, su Nintendo Switch 2 in modalità docked, può forza il gioco a una risoluzione nativa più bassa del previsto. In attesa di una patch ufficiale, esiste però una semplice soluzione temporanea.

Il problema si presenta quando il gioco viene avviato con la console già inserita nel dock: in questo scenario Pokémon Champions utilizza una risoluzione nativa di 1080p, che viene poi upscalata in 4K in modo poco efficace, invece di partire direttamente dalla risoluzione nativa 4K prevista. Come confermato da Digital Foundry, l'assenza di filtri anti‑aliasing combinata all'upscaling da 1080p genera un'immagine molto più frastagliata rispetto al comportamento corretto.

Fortunatamente esiste un trucco rapido per aggirare il problema: basta sollevare la console dal dock e reinserirla. Questo passaggio forza prima la modalità portatile e poi quella docked, che a questo punto viene attivata correttamente e permette al gioco di passare alla risoluzione nativa di 3840x2160.