Pokémon Champions dà il via alla Stagione M‑2, con un nuovo Pass Lotta e ricompense

La season resterà attiva fino a mercoledì 17 giugn o, mentre i ranghi Classe Master Ball 1-3 e Classe Champions saranno disponibili tra una settimana esatta, il 20 maggio. La Stagione M‑2 utilizza lo stesso Regolamento M‑A per le Lotte in Singolo e in Doppio già applicato nella precedente.

Oggi Pokémon Champions ha inaugurato la sua seconda stagione competitiva, la Stagione M‑2 , invitando nuovamente gli Allenatori di tutto il mondo a scalare le classifiche globali e ottenere le ricompense dedicate.

Le ricompense di stagione e del nuovo Pass lotta

Partecipando alle partite classificate, al termine della stagione si riceveranno ricompense in PV in base alla classe e al grado raggiunti, oppure al posizionamento finale.

Alcune delle ricompense del nuovo Pass Lotta

Oltre ai premi legati alle prestazioni, è disponibile anche il nuovo Pass Lotta della Stagione M‑2. Come nella season precedente, le ricompense sono suddivise in gratuite e Premium, con queste ultime ottenibili solo acquistando il Pass Lotta Premium al prezzo di 9,99 euro.

Le ricompense gratuite includono Gengar e la Gengarite per la sua Megaevoluzione, 48 coupon rapidi, 4 biglietti standard, 4 biglietti allenamento e 10.000 PV. Quelle Premium permettono di ottenere anche Skarmory, Kangaskhan, le loro Megapietre e icone allenatore dedicate, il look per l'avater "Leggende Pokémon Z-A", 6 biglietti standard e 9 biglietti allenamento.