Questo è sempre stato uno dei punti di forza del marchio, dato che il videogioco spingeva il competitivo e viceversa. Negli ultimi anni, però, questo binomio ha cominciato a mostrare i suoi limiti: da una parte, infatti, c'è un ambiente competitivo un po' troppo statico, che deve attendere il nuovo videogioco per introdurre sostanziali novità al suo interno, dall'altra abbiamo Game Freak, "obbligata" a uscire con un nuovo videogioco anche per star dietro alle esigenze dell'esport.

A trent'anni dalla nascita The Pokémon Company ha deciso di intraprendere quella che potrebbe benissimo essere considerata la mossa più ambiziosa della sua storia. Sin dalla nascita dei mostri tascabili su Game Boy, la dicotomia tra videogioco principale e le lotte multigiocatore è sempre stata indissolubile. Anche con la nascita del circuito competitivo, con tanto di Campionati Mondiali annessi, il ritmo della competizione è sempre stato dettato dalle uscite dei capitoli principali nei negozi.

L'essere un'app indipendente, inoltre, consente al team di sviluppo, guidato da quel Masaaki Hoshino che ha lavorato su Pokken Tournament e Pokémon Unite , di poter operare con più flessibilità sul gioco, cambiando le regole, il bilanciamento e i Pokémon coinvolti a seconda delle esigenze, non del videogioco nei negozi, ma della scena competitiva.

Si tratta di una mossa ambiziosa e rischiosa, che però potrebbe pagare degli ottimi dividendi. I vantaggi sono innegabili: non solo si dà a tutti la possibilità di poter accedere alle lotte, senza la necessità di comprare Nintendo Switch, il relativo videogioco e l'abbonamento online, ma apre l'ecosistema anche ad Android e iOS , espandendo a dismisura il potenziale bacino d'utenza.

La soluzione a tutto questo e anche a qualcosa di più è, secondo i piani dell'azienda, Pokémon Champions . Semplificando, The Pokémon Company ha preso tutta la parte di battaglie online di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e l'ha trasformata in un gioco come servizi free-to-play.

Che cos’è Pokémon Champions

Dire che Pokémon Works ha preso la struttura competitiva di Scarlatto e Violetto e ne ha fatto un'esperienza autonoma è certamente una semplificazione, ma senza dubbio rappresenta la maniera più rapida per spiegare cos'è Pokémon Champions. Il nuovo gioco, infatti, ruota tutto intorno alle sfide online tra allenatori Pokémon, con solo due piccole concessioni: una per catturare e allenare le creature e l'altra per personalizzare il proprio avatar o la scheda giocatore. Oltre alle partite classificate, alle amichevoli e agli eventi stagionali, infatti, c'è poco altro.

L'Allevamento è il posto nel quale si reclutano nuovi Pokémon

Abbiamo l'Allevamento, ovvero dove ogni 22 ore si può estrarre da un lotto di 10 Pokémon casuali quello da inserire nella propria squadra, la sezione per inviare e ricevere creature attraverso Pokémon Home, quella per modificare le statistiche e le mosse di ogni mostro tascabile, un negozio per comprare vestiti, oggetti o megapietre e una sezione nella quale personalizzare il proprio alter ego. E stop.

Nessuna storia, nessuna palestra da battere, nessun raid.

Una volta scesi in battaglia, da scegliere tra singola o doppia, le similitudini con l'ultimo capitolo per Switch cominciano a palesarsi. È vero che il ritmo è un po' più veloce e fluido, grazie a menù meno prolissi, ma i modelli poligonali, gli effetti delle mosse, lo stile delle grafiche sono praticamente i medesimi visti in Scarlatto e Violetto, con solo qualche differenza minima. I fan della serie, in altre parole, faranno davvero poca fatica ad orientarsi nel gioco. Il senso di continuità appare totale, sia dal punto di vista dei contenuti, sia da quello tecnico e tecnologico.